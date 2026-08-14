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14 de agosto de 2026 - 14:49
Deportes.

La lista de clubes jujeños que jugarán el Torneo Regional Amateur

El Torneo Regional Amateur comenzará a fines de agosto y se extenderá hasta fin de año. Los equipos buscarán el ascenso al Federal A. Todavía no se conocen las zonas.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Equipos regional amateur

El Torneo Regional Amateur 2026/27 comenzará a fines de agosto y contará con una importante presencia de equipos jujeños. El certamen se disputará hasta fin de año y tendrá como principal objetivo conseguir el ascenso al Federal A.

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Por el momento, el Consejo Federal todavía no confirmó cómo quedarán conformadas las zonas de la competencia, por lo que los clubes de Jujuy aguardan mayores precisiones sobre el fixture.

Los equipos jujeños clasificados

Jujuy ya tiene varios representantes confirmados a través de las distintas ligas y de las licencias deportivas otorgadas para participar del torneo.

Por la Liga Departamental de Fútbol de El Carmen, estará La Mona 44, que consiguió la clasificación tras consagrarse campeón.

La Liga Jujeña de Fútbol tendrá cuatro representantes: Talleres de Perico, campeón de la competencia; Altos Hornos Zapla, que obtuvo la segunda plaza; y Los Perales y Deportivo Luján, ambos con licencia deportiva.

Por la Liga Puneña, el representante será Gimnasia y Tiro de Yavi, que cuenta con licencia deportiva.

La Liga del Ramal tendrá como representante a Tiro y Gimnasia de San Pedro, campeón de la competencia. A su vez, Atlético San Pedro consiguió su lugar tras consagrarse campeón de la Copa Jujuy.

También estará Defensores de Fraile Pintado, que obtuvo una plaza por la Copa Jujuy, mientras que Sportivo Alberdi de Libertador General San Martín participará con licencia deportiva.

Todavía faltan definir dos representantes

La representación jujeña todavía no está completamente definida, ya que quedan dos plazas por resolver.

En la Liga Quebradeña se disputan las semifinales entre Juventud de Humahuaca, Independiente de Humahuaca, Bárcena Norte y Santa Rosa de Purmamarca. De allí surgirá uno de los representantes para el Regional Amateur.

Por su parte, la Liga Regional Jujeña también debe definir su clasificado entre Central Norte y Defensores de Yuto (CADY).

Todos los equipos de Jujuy

Hasta el momento, los clubes confirmados o en carrera para representar a la provincia son:

  • La Mona 44 – campeón de la Liga Departamental de El Carmen.
  • Talleres de Perico – campeón de la Liga Jujeña.
  • Altos Hornos Zapla – segunda plaza de la Liga Jujeña.
  • Los Perales – licencia deportiva.
  • Deportivo Luján – licencia deportiva.
  • Gimnasia y Tiro de Yavi – licencia deportiva.
  • Tiro y Gimnasia de San Pedro – campeón de la Liga del Ramal.
  • Atlético San Pedro – campeón de la Copa Jujuy.
  • Defensores de Fraile Pintado – segunda plaza de la Copa Jujuy.
  • Sportivo Alberdi de Libertador General San Martín – licencia deportiva.
  • Representante de la Liga Quebradeña – surgirá de las semifinales.
  • Central Norte o Defensores de Yuto (CADY) – Liga Regional Jujeña.

El Regional Amateur 2026/27 se pondrá en marcha a fines de agosto y los equipos jujeños buscarán avanzar en el certamen con el objetivo de alcanzar una de las plazas de ascenso al Federal A.

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