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4 de agosto de 2026 - 16:30
Fútbol.

Talleres de Perico se prepara para el Regional con refuerzos y mucha expectativa

El Expreso inició la pretemporada y avanza con nuevas incorporaciones para afrontar el principal objetivo deportivo de la temporada.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Talleres de Perico de pretemporada.

Talleres de Perico de pretemporada.

Talleres de Perico campeón de la Liga Jujeña.

Talleres de Perico campeón de la Liga Jujeña.

Talleres de Perico comenzó la pretemporada y trabaja en el armado del plantel que disputará el próximo Torneo Regional. José Luis Benedetto, presidente del club, confirmó los refuerzos y adelantó cuándo podría comenzar la competencia.

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Creemos que nos estamos preparando de la mejor manera. Ya iniciamos la pretemporada, tenemos tres refuerzos practicando con el plantel y se incorporarán otros dos”, explicó en diálogo con Canal 4.

Los refuerzos de Talleres de Perico

Benedetto confirmó la llegada de Subirak, arquero proveniente de Gimnasia y oriundo de Perico; Comas, carrilero por derecha; y Sánchez, defensor central. “Está llegando Galesi, que es lateral por izquierda, y Abregú, mediocampista y número cinco, que ya está confirmado”, agregó.

También anticipó que el viernes se sumaría otro marcador central proveniente de San Telmo. En tanto, el delantero Gonzalo Río llegaría entre el 15 y el 20 de agosto. “Cerraríamos las incorporaciones con un lateral por derecha, que todavía no tenemos”, detalló.

Otra de las novedades es el regreso de un futbolista muy querido por los hinchas del Expreso. “Recuperamos al Pulguita Ruiz, que ya está entrenando y podemos considerarlo como un refuerzo”, destacó.

Talleres de Perico campeón de la Liga Jujeña.

Talleres de Perico campeón de la Liga Jujeña.

Cuándo comenzaría el Regional

Según la información recibida por la dirigencia, el torneo comenzaría el 28 o 29 de agosto y finalizaría en diciembre. “Daría lugar a cuatro ascensos al Argentino A”, indicó Benedetto, aunque aclaró que todavía resta la comunicación formal.

El dirigente también se refirió al nuevo campeonato proyectado para 2027, que contaría con 64 equipos distribuidos en ocho zonas del país. “Va a ser muy competitivo y muy desgastante por la cantidad de viajes. El costo mayor está en los traslados y las concentraciones, por lo que será un campeonato de aguante y muy costoso”, advirtió.

El objetivo del Expreso

Talleres utilizará en la Liga Jujeña una base integrada por juveniles de la Sub-19 y futbolistas que necesiten sumar minutos. Para el Regional mantendrá la estructura del año pasado, acompañada por las incorporaciones.

Estamos haciendo el esfuerzo más grande para armar el mejor equipo y lograr el sueño que tenemos en Perico”, afirmó Benedetto. “Ojalá se pueda dar, pero estamos trabajando y haciendo todos los esfuerzos para que así sea”, concluyó.

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