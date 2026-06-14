Talleres venció a Zapla y es campeón del Apertura masculino

Talleres se consagró campeón del Torneo Apertura masculino de la Liga Jujeña Jesús “Gringo” Flores tras vencer 2 a 0 a Zapla en la final. Rodrigo Morales abrió el marcador en el primer tiempo y Gastón Mamani selló el triunfo en el complemento.

Talleres volvió a gritar campeón en el fútbol jujeño. En una final intensa y decisiva, el equipo superó 2 a 0 a Zapla y se quedó con el título del Torneo Apertura masculino de la Liga Jujeña, certamen que lleva el nombre de Jesús “Gringo” Flores.

El partido tuvo a Talleres como protagonista en los momentos clave. En el primer tiempo, Rodrigo Morales apareció para marcar el 1 a 0 y encaminar la definición. Ese gol le permitió al equipo manejar el trámite con mayor tranquilidad y obligó a Zapla a salir en busca del empate.

En el segundo tiempo, cuando el encuentro todavía estaba abierto, Gastón Mamani convirtió el segundo tanto y terminó de asegurar la victoria. Con el 2 a 0, Talleres logró cerrar la final con autoridad y desató el festejo de todo su plantel.

Zapla intentó reaccionar, pero no pudo quebrar a un Talleres que supo sostener la ventaja y aprovechar sus oportunidades. La eficacia en ataque y la solidez para defender el resultado fueron claves para quedarse con el campeonato.

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Una final con festejo para Talleres

La consagración de Talleres en la rama masculina se suma a una jornada importante para el fútbol de la Liga Jujeña, que también tuvo definición en el torneo femenino. En ese marco, el Apertura Jesús “Gringo” Flores cerró con campeones y emociones fuertes en ambas categorías.

Para Talleres, el título representa el premio a una campaña que tuvo su punto más alto en la final ante Zapla. El equipo respondió en el partido más importante, encontró los goles en los momentos justos y terminó celebrando una victoria que quedará marcada para sus hinchas.

Rodrigo Morales y Gastón Mamani fueron los nombres propios de la definición. Con sus goles, Talleres construyó el triunfo y levantó un nuevo trofeo en el fútbol jujeño.