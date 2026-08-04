River avanza en el mercado: cerró un refuerzo y acordó la salida de un apartado. 

River avanzó este martes con dos movimientos en el mercado de pases: cerró la llegada de Francisco Ortega desde Olympiacos de Grecia y acordó la salida de Maximiliano Salas, que se sumará a Independiente Rivadavia de Mendoza. Los detalles, en la nota.

Después de varias semanas de negociaciones, River logró destrabar la llegada de Francisco Ortega . Olympiacos había rechazado el primer ofrecimiento, pero finalmente redujo sus exigencias y aceptó avanzar en la transferencia. El defensor, surgido de Vélez, había dejado en claro su deseo de ponerse la camiseta del Millonario y eso fue determinante para cerrar la operación.

La operación se cerrará en una cifra cercana a los 5 millones de euros por el 100% de la ficha de Ortega. El futbolista acordará un contrato a largo plazo con River y llegará al país en los próximos días para someterse a la revisión médica y firmar su contrato.

Francisco Ortega llega a River como una de las prioridades de Eduardo Coudet, que había pedido incorporaciones para reforzar un sector afectado por la lesión de Marcos Acuña y por el presente irregular del equipo .

El presente de River también explica la búsqueda de refuerzos. Tras caer en la final del Torneo Apertura ante Belgrano, el Millonario no logró revertir su panorama: fue eliminado de la Copa Argentina por Aldosivi y después encadenó tres caídas consecutivas en el torneo local frente a Barracas Central, Gimnasia y Esgrima La Plata y Rosario Central.

Surgido de Vélez Sarsfield, Ortega debutó profesionalmente en 2017 y seis años más tarde dio el salto al fútbol europeo. Olympiacos apostó por su incorporación en 2023 y pagó 4,5 millones de euros por su pase. En sus tres temporadas en Grecia, el defensor disputó 107 encuentros, marcó un gol, dio ocho asistencias y celebró cuatro títulos: la Conference League y tres conquistas a nivel local.

Maxi Salas jugará en Independiente Rivadavia de Mendoza

Maximiliano Salas tiene todo acordado para convertirse en nuevo jugador de Independiente Rivadavia de Mendoza. River y el club mendocino llegaron a un acuerdo para concretar un préstamo por un año, y el delantero dejará el Millonario después de un semestre en el que perdió protagonismo y debió entrenarse apartado en el predio de Cantilo.

El acuerdo establece una cesión hasta junio de 2027, con una opción de compra fijada en cuatro millones de dólares por la mitad de los derechos económicos del jugador. A su vez, el equipo mendocino se hará cargo del salario completo de Salas durante el período del préstamo. Así, River avanza en la reestructuración del plantel y suma la salida de otro de los futbolistas que no eran tenidos en cuenta, mientras busca definir el futuro de los demás apartados.

Salas arribó a River a mediados de 2025 en medio de una negociación que tuvo gran impacto por su salida de Racing. Pese a las expectativas que generó su llegada, no consiguió afianzarse en el equipo y quedó relegado con el correr del tiempo.

Durante su etapa en Núñez disputó 37 encuentros oficiales, marcó siete goles y registró dos asistencias, hasta que una decisión dirigencial determinó su separación del grupo principal.