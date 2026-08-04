Cambios en la pesca deportiva en Salta: nuevos valores, fechas habilitadas y especies protegidas

La Provincia de Salta dio a conocer el nuevo Reglamento de Pesca Deportiva 2026-2027 , una normativa que fija los costos de las licencias , las fechas establecidas para la veda y las condiciones que deberán respetarse para practicar la actividad en los distintos ríos y embalses de Salta .

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La disposición quedó formalizada a través de su publicación en el Boletín Oficial , mediante la Resolución 567/2026 emitida por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable .

Quienes deseen realizar pesca deportiva durante la próxima temporada deberán disponer de una licencia individual y no transferible , requisito indispensable para desarrollar la actividad. Los nuevos aranceles establecidos son los siguientes:

La gestión de la licencia se encuentra disponible mediante distintas alternativas : de forma presencial en los puntos autorizados, en los establecimientos comerciales habilitados o de manera online a través del sistema digital oficial de la Provincia.

Qué especies no se pueden capturar

La normativa vigente conserva la restricción que impide extraer o conservar ejemplares de dorado, por lo que su captura únicamente podrá realizarse bajo la modalidad de pesca con devolución obligatoria. Asimismo, seguirá vigente la prohibición para capturar y transportar sábalos, al igual que otras especies protegidas como el robal y el manguruyú.

En cuanto a la tararira, el período de veda establecido por motivos reproductivos se aplicará desde el 15 de noviembre de 2026 hasta el 15 de enero de 2027.

Vedas en Cabra Corral y otros embalses

En el embalse de Cabra Corral, la actividad pesquera quedará suspendida desde el 1 de agosto hasta el 30 de noviembre en las zonas norte y sur establecidas por la normativa. La habilitación volverá a regir a partir del 1 de diciembre, con un límite permitido de 20 ejemplares de pejerrey por pescador y una medida mínima de captura fijada en 21 centímetros.

Por su parte, en Campo Alegre se mantendrá la restricción de pesca durante el período comprendido entre julio y noviembre. Una vez finalizada esa etapa, la práctica solo estará autorizada bajo la modalidad de pesca desde la costa. En Las Lomitas, la actividad de pesca quedará autorizada únicamente durante los meses de julio y agosto. Luego, comenzará el período de restricción, que se mantendrá vigente desde septiembre hasta diciembre.

Las condiciones establecidas para el río Juramento

En el río Juramento, la habilitación para pescar regirá hasta el 8 de diciembre de 2026. La normativa establece que la práctica solo podrá realizarse desde la orilla o utilizando embarcaciones impulsadas a remo.

Además, la reglamentación estableció determinados espacios como zonas de devolución obligatoria, con el propósito de garantizar la conservación de las distintas especies.

La disposición también conserva áreas consideradas reservas permanentes y sectores donde la pesca solo está permitida bajo la modalidad de captura y devolución en los ríos Medina, Dorado, Seco, Del Valle y Pescado. Estas medidas buscan proteger y mantener el equilibrio de la fauna acuática de Salta.