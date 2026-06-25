Turismo en Argentina: el rincón poco explorado perfecto para la pesca deportiva

El rincón poco explorado perfecto para la pesca deportiva.

Para quienes suelen estar en la búsqueda permanente de nuevos sitios de turismo en Argentina y disfrutar de la amplia variedad de propuestas atractivas que ofrece el país a lo largo de su territorio, existe un destino especialmente recomendado , sobre todo para los que buscan unas escapadas para hacer pesca .

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Se trata de Herradura , en la provincia de Formosa . Esta localidad , que cuenta con aproximadamente 2.700 residentes , posee un pasado significativo vinculado a las misiones jesuíticas . Entre sus características distintivas se destaca la modificación de su nombre ocurrida hace algunos años, cuando dejó atrás la denominación “ Erradura ” para adoptar la forma actual, incorporando la letra “ H ” al inicio.

Su mayor atractivo es la pesca , ya que en las aguas del río Paraguay y del río Cortapik se encuentra una gran diversidad de especies, entre ellas corvinas , surubíes atigrados , dorados , pacúes y manguruyúes , además de fauna como carpinchos y yacarés . A esto se suma una vegetación abundante y variada , donde predominan especies como lapachos , timbóes , ceibos y guayacanes .

El hermoso atardecer en el Río Paraguay, uno de los placeres de Herradura.

Se trata de una localidad ubicada en el departamento Laishí , en el sector sudeste de la provincia de Formosa . Está asentada sobre la margen derecha del río Paraguay y se sitúa a aproximadamente 40 kilómetros de la ciudad capital provincial y a poco más de 1.000 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires .

Herradura.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Herradura?

Las dos celebraciones tradicionales vinculadas a la pesca son las siguientes:

Fiesta Nacional de la Piraña : pescadores provenientes de distintos puntos del país y turistas del exterior se reúnen para capturar este pez popularmente temido , cuya carne , sin embargo, es rica en vitaminas y también se aprovecha para la elaboración de alimento balanceado y fertilizantes .

: provenientes de distintos puntos del y turistas del se reúnen para capturar este popularmente , cuya , sin embargo, es rica en y también se aprovecha para la elaboración de y . Fiesta Nacional de la Corvina: se trata del ejemplar de río más grande y complejo de pescar, aunque no tolera el estrés de la captura y fallece en cuestión de segundos.

Este destino situado en el noreste argentino es una verdadera joya para los pescadores apasionados.

Además de esto, el pueblo ofrece otros atractivos como:

Bancos de arena en una curva del río que dieron origen a pequeñas islas que se instalaron en el centro de la bahía .

en una que dieron origen a pequeñas que se instalaron en el . Recorrido entre camalotes y árboles cubiertos de lianas y enredaderas , hábitat de monos , yacarés , serpientes y otras especies en el extremo norte del río Cortapik .

y y , hábitat de , , y otras en el extremo norte del . Camping Chuqui-cué : cuenta con áreas de acampe equipadas con diversos servicios y un balneario integrado a la arena de descarga , que realza el paisaje ; está ubicado a la salida de un sector similar a un laberinto natural formado por el cauce del río .

: cuenta con áreas de equipadas con diversos y un integrado a la , que realza el ; está ubicado a la salida de un sector similar a un formado por el . Recorrido por la localidad de Punta Porá , donde pueden observarse irupés que durante la primavera florecen con tonos rosados , muy parecidos a la flor de loto japonesa .

, donde pueden observarse que durante la con tonos , muy parecidos a la . Además, es posible realizar paseos en embarcación por los ríos Paraguay y Cortapik.

Este pueblo de alrededor de 2.700 habitantes tiene una gran historia marcada por las misiones jesuitas.

Cómo llegar a Herradura

Desde la capital de la provincia, el trayecto consiste en tomar la Ruta Nacional 11 y avanzar unos 30 kilómetros hacia el sur. Luego se debe girar hacia el este y continuar alrededor de 10 kilómetros adicionales.

Al cruzar el puente sobre el Riacho Salado se ingresa a la localidad de Herradura, y desde ese punto hay que seguir aproximadamente 4.000 metros por una vía asfaltada hasta llegar al Camping Municipal.

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Por otro lado, para llegar a la ciudad de Formosa desde Buenos Aires es posible hacerlo en auto, en un viaje que demanda cerca de 12 horas por la Ruta Nacional 14.

También existen alternativas como el micros de larga distancia o el avión, mediante vuelos domésticos que parten desde Aeroparque o Ezeiza hacia el Aeropuerto Internacional de Formosa, también llamado Aeropuerto El Pucú.