San Luis: el pueblo ideal para trekking, naturaleza y actividades al aire libre entre arroyos

Para quienes aún no definieron sus próximas escapadas , pero están en la búsqueda de opciones de turismo en Argentina , la provincia de San Luis suele presentarse como una alternativa muy atractiva por la diversidad de propuestas que ofrece.

Dentro de sus puntos más destacados aparece, sin dudas, El Trapiche , una localidad ideal para realizar trekking entre sierras cercanas y paisajes atravesados por arroyos de gran belleza.

Con cerca de 4.000 habitantes , este destino se caracteriza por una calma y serenidad únicas , que, junto con la belleza de sus paisajes , invitan a un descanso real , logrando que las vacaciones cumplan verdaderamente su propósito de desconexión .

El Trapiche es una de las principales localidades turísticas de la provincia de San Luis.

Uno de sus rasgos más distintivos es que, a lo largo del recorrido del río Trapiche , pueden encontrarse restos de antiguas culturas originarias , como morteros tallados en la roca , utilizados en el pasado para la molienda de granos y cereales .

También se conservan diversos vestigios materiales, entre ellos conanas o morteros, además de vasijas, piedras trabajadas, armas de piedra y madera, boleadoras y cuentas líticas perforadas.

El Trapiche, San Luis.

Todo esto se explica por la fuerte presencia histórica de pueblos originarios en la región. Los huarpes fueron los primeros habitantes establecidos en el lugar y, durante casi dos siglos, desarrollaron una comunidad productiva, dedicada principalmente a la molienda de trigo, distintos cereales e incluso al trabajo de metales.

Dónde queda El Trapiche, San Luis

El Trapiche se destaca como uno de los destinos turísticos más importantes de la provincia de San Luis, Argentina, situado a unos 39 kilómetros al norte de la ciudad capital y a aproximadamente 800 kilómetros de Buenos Aires. La localidad está emplazada en un valle dentro de las Sierras de San Luis y es atravesada por un curso de agua que también recibe el nombre de la zona.

El pueblo de San Luis para hacer trekking con bellos arroyos.

Qué puedo hacer en El Trapiche, San Luis

Como ocurre en la mayoría de los destinos de este tipo, la propuesta ideal es relajarse, renovar energías y conectarse con el entorno natural. En ese marco, resulta muy recomendable visitar sus arroyos cristalinos y aprovechar los circuitos de trekking que recorren las sierras de la zona.

Durante las caminatas es posible observar una gran diversidad de flora y fauna autóctona, con especial presencia de distintas especies de aves. El destino también dispone de campings habilitados donde es posible pasar la jornada, e incluso, en algunos casos, acampar para disfrutar de una experiencia diferente en contacto con la naturaleza.

Arroyo de las Águilas, El Trapiche,San Luis.

A su vez, se pueden sumar diversas actividades deportivas, entre ellas triatlones, maratones, ciclismo y cabalgatas, que se realizan tanto en formato recreativo como en modalidad competitiva. Por último, en el área urbana de la localidad es posible recorrer el centro cívico y acercarse al antiguo trapiche, una edificación del siglo XVIII utilizada en aquel entonces para la molienda de metales y que dio origen al nombre del pueblo.

Asimismo, se puede visitar el dique La Florida y distintas iglesias y capillas, muchas de ellas con una arquitectura imponente y detalles de gran valor estético. Entre ellas se destacan la Capilla Nuestra Señora del Rosario, la Capilla de Campamento, la Capilla Nuestra Señora de Luján y el Santuario de la Virgen de la Cobrera.

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Cómo llegar a El Trapiche, San Luis

Si el viaje se realiza en auto desde la ciudad de Buenos Aires, el recorrido demanda alrededor de 10 horas, utilizando la Ruta Nacional 7.

En cambio, si se opta por micros de larga distancia o avión hasta la capital provincial, desde ese punto la distancia hacia El Trapiche se reduce a unos 41 kilómetros, a los que se accede a través de la Avenida Santos Ortiz, la calle Coronel Pringles y la Ruta Provincial 9 hasta arribar al destino.