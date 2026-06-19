Así es el pueblo con ruinas arqueológicas incas y una iglesia de adobe que sorprende a los turistas.

Argentina esconde destinos poco difundidos que llaman la atención por su historia , sus entornos naturales y su esencia genuina . Más allá de los recorridos tradicionales, hay localidades que mantienen un ritmo sereno y conservan la atmósfera de tiempos pasados . Entre estas, existe un pueblo del norte ideal para unas escapadas en familia.

País. El pueblo de Entre Ríos junto al río Uruguay que combina historia, playas y naturaleza

País. La Carolina, el pueblo serrano de San Luis que invita a recorrer su casco histórico

Entre esos lugares se destaca San Blas de los Sauces , un enclave de la provincia de La Rioja enmarcado por serranías y atravesado por el río Los Sauces , pensado para quienes priorizan la tranquilidad y buscan experiencias con identidad propia .

Uno de los atractivos más destacados de la localidad es su iglesia , edificada con paredes de adobe y un armazón de madera , situada en el corazón de la plaza central . Su configuración actual data aproximadamente del siglo XVIII y, debido a su relevancia patrimonial , constituye un claro exponente de la arquitectura colonial rural característica de la zona.

San Blas de los Sauces es una pequeña localidad del valle del río Los Sauces, con menos de 400 habitantes en su cabecera.

El paisaje que la rodea, donde se entremezclan extensiones rurales , formaciones serranas y una fuerte presencia de herencia indígena e histórica , ofrece una vivencia ideal para quienes buscan distanciarse de los circuitos turísticos tradicionales y conocer un sitio con fuerte identidad cultural propia .

San Blas de los Sauces.

Dónde queda San Blas de los Sauces

San Blas de los Sauces es la localidad principal del departamento que lleva el mismo nombre dentro de la provincia de La Rioja, en la Argentina. Se ubica a la vera de la Ruta Nacional 40, en el valle atravesado por el río Los Sauces, y se sitúa aproximadamente a 171 kilómetros de la ciudad de La Rioja, capital provincial.

Cómo llegar a San Blas de los Sauces.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en San Blas de los Sauces?

Conocer la Iglesia de San Blas de los Sauces , ubicada frente a la plaza central y construida en adobe y madera , para apreciar de cerca su estilo arquitectónico de época colonial .

, ubicada frente a la y construida en , para apreciar de cerca su de época . Recorrer el Pucará de Hualco junto con otros espacios arqueológicos vinculados a las culturas diaguita-aguada , distribuidos entre el valle y las zonas serranas .

junto con otros vinculados a las culturas , distribuidos entre el y las . Explorar el balneario natural del río Los Sauces , además de quebradas y accidentes geográficos como la formación conocida como “ Cola de la Novia ”, ideales tanto para el descanso como para caminatas y actividades de senderismo .

del , además de y accidentes geográficos como la formación conocida como “ ”, ideales tanto para el como para caminatas y actividades de . Caminar por la localidad, observar su arquitectura rural característica, visitar talleres de artesanos locales y disfrutar de la calma y el entorno sereno propio del valle.

La localidad de San Blas de los Sauces es la cabecera del departamento homónimo en la provincia de La Rioja.

Cómo llegar a San Blas de los Sauces

Partiendo desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el viaje hacia San Blas de los Sauces puede realizarse tomando inicialmente la Ruta Nacional 38 o bien avanzando en dirección noroeste hasta ingresar a la provincia de La Rioja, donde luego se empalma con la Ruta Nacional 40, que recorre el valle del río Los Sauces.

Embed

El recorrido completo ronda los 1.000 kilómetros. Una vez incorporado a la Ruta 40, es necesario continuar por el tramo que atraviesa el valle y prestar atención a la señalización que indica los accesos hacia la localidad cabecera del departamento.