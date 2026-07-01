Pescaba en el Río Bermejo, cayó al agua y desapareció

Bomberos Voluntarios de Orán desplegó un operativo de búsqueda para localizar a un hombre que cayó al río Bermejo mientras se encontraba pescando durante la jornada del domingo. Los rastrillajes realizados hasta el momento no arrojaron resultados positivos.

Policiales. Encontraron sin vida al salteño que era intensamente buscado en el río Bermejo

Tras recibir la alerta, la institución activó el protocolo de búsqueda de personas desaparecidas y dispuso recursos y personal especializado en rescate acuático.

Una dotación se trasladó en el Móvil N.º 24 hacia el sector conocido como Playa del Diablo, en el departamento Orán. El equipo transportó dos kayaks y distintos elementos destinados al operativo.

Al llegar al lugar, los rescatistas se entrevistaron con los familiares del hombre, quienes permanecían en la zona y habían realizado la correspondiente denuncia policial.

Según la información brindada, la persona desaparecida se encontraba pescando el domingo cuando, por causas que son materia de investigación, cayó al agua. Desde ese momento se perdió todo contacto con él, por lo que las personas presentes alertaron a la Policía y a los servicios de emergencia.

RIO BERMEJO

Rastrillajes por agua, tierra y aire

Durante el procedimiento se realizaron búsquedas acuáticas y terrestres en el lugar donde habría ocurrido la caída y en distintos sectores ubicados río abajo.

También se utilizó un dron para efectuar un relevamiento aéreo sobre el cauce y las márgenes del río.

El operativo fue coordinado entre la Unidad Lacustre y Fluvial de la Policía de la Provincia, Bomberos de la Policía, Bomberos Voluntarios de Orán y familiares del desaparecido.

La búsqueda continuará

Entre los recursos afectados se encuentran kayaks, una lancha tipo gomón semirrígido, una chalana a remo y un dron de búsqueda aérea.

Debido a que los rastrillajes no permitieron encontrar al hombre, las autoridades organizaron la continuidad del operativo con las primeras luces de este miércoles.