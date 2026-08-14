Pity Álvarez habló tras la tercera audiencia y dejó un llamativo mensaje. 

La tercera jornada del juicio contra Cristian Pity Álvarez se desarrolló este viernes en los tribunales de Recoleta. Tras varias horas de audiencia y nuevos testimonios por el crimen de Cristian Díaz, el cantante salió del edificio y respondió algunas preguntas de los periodistas.

Pity Álvarez volvió a los tribunales este viernes para participar de la tercera audiencia del juicio por el homicidio de Cristian Díaz. El debate se realizó en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, en el barrio porteño de Recoleta. Al finalizar la jornada, el músico habló con los medios que aguardaban en la puerta y aseguró que está “tranquilo” .

Tras finalizar la tercera audiencia, el músico se refirió al juicio y dejó un enigmático mensaje . “ La persona que va a dar el veredicto de lo que sucedió es la que sabemos que todo lo ve ”, sostuvo Álvarez ante los medios que aguardaban en la puerta de los tribunales.

Álvarez enfrenta un juicio por el homicidio agravado por el uso de un arma de fuego de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano. El debate comenzó el 10 de agosto ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro.

Desde entonces, el tribunal lleva adelante las distintas audiencias destinadas a reconstruir lo ocurrido aquella madrugada y escuchar a los testigos del caso. Este viernes, durante la tercera jornada, declaró un vecino que intervino en la pelea previa al crimen y cuyo testimonio fue considerado relevante para la reconstrucción del hecho.

Juicio de Pity Álvarez: qué declaró el vecino

El hombre solicitó brindar su testimonio sin que estuvieran presentes ni el músico ni la prensa. En su reconstrucción de aquella madrugada, contó que estaba con Díaz cuando Álvarez llegó para hablar con él y que, al advertir que la discusión aumentaba de intensidad, se acercó en dos oportunidades para intentar separarlos.

Según su versión, en el segundo enfrentamiento ambos quedaron frente a frente y Díaz realizó un gesto que interpretó como un intento de cabezazo. En ese momento, relató, Álvarez sacó un arma y disparó.

Una vez terminada la audiencia, Fernando Burlando, representante legal de la familia Díaz, habló sobre el desarrollo del proceso y consideró que la etapa central del debate ya quedó prácticamente resuelta. “Desde mi punto de vista, terminó el juicio”, aseguró. El abogado destacó especialmente los testimonios de quienes presenciaron el episodio y afirmó que declararon “con mucha contundencia” acerca de cómo sucedieron los hechos y quién fue el autor, de acuerdo con la acusación.

En su análisis de la jornada, Burlando puso especial énfasis en la declaración de C.S., uno de los testigos presenciales del hecho. El abogado señaló que el hombre explicó que decidió brindar su testimonio “por un acto de justicia” y valoró la manera en que reconstruyó aquella noche. “Relató con mucha contundencia, mucha memoria todo el episodio”, sostuvo.

De acuerdo con la reconstrucción presentada por Burlando, Díaz habría sido quien convocó a Álvarez antes del episodio que terminó con su muerte. El abogado contó que el testigo describió con precisión la secuencia del ataque: “Un disparo certero al ojo y ahí cae contundentemente como una madera al piso, y luego tres disparos más a la cabeza”, afirmó.

A la hora de analizar el desarrollo del juicio, Burlando destacó la falta de confrontación con la defensa del acusado. “El juicio está transitando por un carril donde no hay mucha oposición de la defensa de Álvarez”, señaló. El letrado también reparó en el comportamiento del músico dentro de la sala y contó que lo notó tranquilo: “Hoy hasta les hizo una pregunta a sus abogados”, comentó.