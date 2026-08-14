viernes 14 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de agosto de 2026 - 16:55
Policiales

Pity Álvarez habló tras la tercera audiencia y dejó un llamativo mensaje

Este viernes se llevó a cabo la tercera audiencia del juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el crimen de Cristian Díaz. Al retirarse del lugar, el músico habló brevemente con la prensa. Los detalles, en la nota.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Pity Álvarez habló tras la tercera audiencia y dejó un llamativo mensaje.&nbsp;

Pity Álvarez habló tras la tercera audiencia y dejó un llamativo mensaje. 

La tercera jornada del juicio contra Cristian Pity Álvarez se desarrolló este viernes en los tribunales de Recoleta. Tras varias horas de audiencia y nuevos testimonios por el crimen de Cristian Díaz, el cantante salió del edificio y respondió algunas preguntas de los periodistas.

Lee además
Un testigo complicó aún más a Pity Álvarez: los nuevos detalles sobre la noche del crimen. 
Policiales

Un testigo complicó aún más a Pity Álvarez: los nuevos detalles sobre la noche del crimen
Continúa el juicio a Pity Álvarez. video
Policiales.

Juicio a Pity Álvarez: cinco testigos reconstruyen la noche del crimen de Cristian Díaz

Pity Álvarez habló tras la tercera audiencia y dejó un llamativo mensaje

Pity Álvarez volvió a los tribunales este viernes para participar de la tercera audiencia del juicio por el homicidio de Cristian Díaz. El debate se realizó en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, en el barrio porteño de Recoleta. Al finalizar la jornada, el músico habló con los medios que aguardaban en la puerta y aseguró que está “tranquilo”.

Tras finalizar la tercera audiencia, el músico se refirió al juicio y dejó un enigmático mensaje. “La persona que va a dar el veredicto de lo que sucedió es la que sabemos que todo lo ve”, sostuvo Álvarez ante los medios que aguardaban en la puerta de los tribunales.

Álvarez enfrenta un juicio por el homicidio agravado por el uso de un arma de fuego de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano. El debate comenzó el 10 de agosto ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro.

Desde entonces, el tribunal lleva adelante las distintas audiencias destinadas a reconstruir lo ocurrido aquella madrugada y escuchar a los testigos del caso. Este viernes, durante la tercera jornada, declaró un vecino que intervino en la pelea previa al crimen y cuyo testimonio fue considerado relevante para la reconstrucción del hecho.

Juicio de Pity Álvarez: qué declaró el vecino

El hombre solicitó brindar su testimonio sin que estuvieran presentes ni el músico ni la prensa. En su reconstrucción de aquella madrugada, contó que estaba con Díaz cuando Álvarez llegó para hablar con él y que, al advertir que la discusión aumentaba de intensidad, se acercó en dos oportunidades para intentar separarlos.

Según su versión, en el segundo enfrentamiento ambos quedaron frente a frente y Díaz realizó un gesto que interpretó como un intento de cabezazo. En ese momento, relató, Álvarez sacó un arma y disparó.

Una vez terminada la audiencia, Fernando Burlando, representante legal de la familia Díaz, habló sobre el desarrollo del proceso y consideró que la etapa central del debate ya quedó prácticamente resuelta. “Desde mi punto de vista, terminó el juicio”, aseguró. El abogado destacó especialmente los testimonios de quienes presenciaron el episodio y afirmó que declararon “con mucha contundencia” acerca de cómo sucedieron los hechos y quién fue el autor, de acuerdo con la acusación.

En su análisis de la jornada, Burlando puso especial énfasis en la declaración de C.S., uno de los testigos presenciales del hecho. El abogado señaló que el hombre explicó que decidió brindar su testimonio “por un acto de justicia” y valoró la manera en que reconstruyó aquella noche. “Relató con mucha contundencia, mucha memoria todo el episodio”, sostuvo.

De acuerdo con la reconstrucción presentada por Burlando, Díaz habría sido quien convocó a Álvarez antes del episodio que terminó con su muerte. El abogado contó que el testigo describió con precisión la secuencia del ataque: “Un disparo certero al ojo y ahí cae contundentemente como una madera al piso, y luego tres disparos más a la cabeza”, afirmó.

A la hora de analizar el desarrollo del juicio, Burlando destacó la falta de confrontación con la defensa del acusado. “El juicio está transitando por un carril donde no hay mucha oposición de la defensa de Álvarez”, señaló. El letrado también reparó en el comportamiento del músico dentro de la sala y contó que lo notó tranquilo: “Hoy hasta les hizo una pregunta a sus abogados”, comentó.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Un testigo complicó aún más a Pity Álvarez: los nuevos detalles sobre la noche del crimen

Juicio a Pity Álvarez: cinco testigos reconstruyen la noche del crimen de Cristian Díaz

Juicio a Pity Álvarez: rechazaron suspender el debate y el músico declarará más adelante

Un jujeño fue condenado a 6 años de prisión efectiva por abusar de sus sobrinas

Chaco: investigan un intento de soborno a una testigo en el crimen de Matías Julián Álvarez

Lo que se lee ahora
un jujeno fue condenado a 6 anos de prision efectiva por abusar de sus sobrinas
Jujuy.

Un jujeño fue condenado a 6 años de prisión efectiva por abusar de sus sobrinas

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Paso de Jama. video
Jujuy.

El Paso de Jama sigue cerrado: nieve, viento y 10° bajo cero

Palpalá: un hombre murió tras ser atropellado en la Ruta 66
Jujuy.

Palpalá: un hombre murió tras ser atropellado en la Ruta 66

Alerta amarilla en la Puna de Humahuaca 
Jujuy.

Se renovó el alerta amarilla: cómo va a estar el tiempo el fin de semana largo en Jujuy

Eugenia Quevedo en la FNE 2026. video
Jujuy.

FNE 2026: Eugenia Quevedo estará en la Elección Provincial

Alimentos que más subieron y bajaron (imagen creada con IA).
INDEC.

Cuáles fueron los alimentos que más subieron y los que más bajaron en julio

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel