Un testigo complicó aún más a Pity Álvarez: los nuevos detalles sobre la noche del crimen.

Pity Álvarez llegó a juicio acusado por el crimen de Cristian Díaz, un hombre de Villa Lugano. Durante la segunda audiencia del debate, declaró Alejandro Marcelo Pedrozo, un taxista que vivía en las inmediaciones del lugar donde ocurrió el asesinato. Los detalles, en la nota.

En la segunda audiencia del juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el crimen de Cristian Díaz declararon dos testigos que aportaron detalles clave para la investigación. Uno de ellos fue un vecino que aseguró haber reconocido al músico por su forma de caminar . El otro, un amigo del acusado, afirmó que esa misma madrugada Álvarez le confesó: “Maté a un chabón” .

Entre los testigos estuvo Alejandro Marcelo Pedrozo , un vecino y taxista que vivía cerca del lugar del crimen. Según relató, aquella noche estaba en su departamento del noveno piso de la Torre 12 A , en el barrio Samoré, cuando oyó una serie de disparos .

“ Abrimos la ventana y miramos para abajo y vimos el cuerpo sobre la vereda”, relató ante el tribunal. Según su testimonio, también observó a una pareja y a una mujer .

Desde el departamento, comenzaron a preguntarse si el hombre que se alejaba de la escena era Pity Álvarez. El testigo señaló que lo asociaron con el músico por su manera de caminar.

Pedrozo contó que la mujer que acompañaba al sospechoso gritó: “No, no, no, qué hiciste, Cristian”. Ese grito, aseguró, terminó de confirmarles que se trataba del músico.

El testigo recordó haber escuchado tres disparos, aunque aclaró que no pudo distinguir con claridad el rostro de la persona que se alejaba del lugar, ya que llevaba un camperón grande y la capucha puesta.

Tras escuchar los disparos y los gritos, Pedrozo y su pareja dieron aviso al 911 y bajaron hasta la calle. “Cuando bajamos estábamos solos. A Díaz no lo conocía”, declaró. Allí, según recordó, encontraron al hombre tendido sobre la vereda, herido y junto a un pequeño charco de sangre.

El otro testigo que complicó a Pity Álvarez

Raúl Alberto Prieto fue el cuarto testigo en declarar. Es amigo de Pity Álvarez y padrastro de Agustina Inbernoz, exnovia del cantante. Según su relato, la noche del crimen esperaba a Álvarez en el boliche Pinar de Rocha. Cuando el músico llegó, advirtió que estaba apurado y fue entonces cuando le dijo: “Maté a un chabón”.

Prieto contó que inicialmente no tomó en serio lo que Álvarez le había dicho y siguieron caminando. En el trayecto, una joven se acercó al cantante para pedirle una fotografía. Al referirse al estado en que se encontraba aquella madrugada, el testigo aseguró que era habitual verlo bajo los efectos de las drogas.

Fue entonces cuando, según Prieto, Álvarez le pidió que lo llevara para entregarse: “Llevame que me voy a entregar”.

Primero emprendieron camino hacia una comisaría. Sin embargo, durante el trayecto, Pity habría decidido cambiar de rumbo y dirigirse a otra dependencia sobre General Paz. Al pasar por el Bingo de Caseros, le pidió a Prieto que lo dejara allí. “Dejame acá, que yo me arreglo”, habría dicho.

Después de avanzar una o dos cuadras, Prieto regresó a su casa y buscó a su hija. Fue entonces cuando, según declaró, Agustina le contó que Pity le había dado el arma para que la descartara. “Tirala ahí, tirala ahí”, le habría dicho el cantante.

El testigo señaló que su hija se encontraba en estado de shock y que por ese motivo tardó en brindarle todos los detalles de lo ocurrido. “Le tuve que sacar las cosas a cuenta gotas”, declaró. Aseguró que, en un primer momento, Agustina no hizo referencia al arma y que recién habló de ella cuando llegó a la casa la madre de Cristian.

A esa altura, señaló, la noticia del crimen ya circulaba en los canales de televisión. Durante la jornada de este miércoles declararon cuatro testigos: Verónica Román, Agustina Inbernoz —por Zoom y sin presencia de la prensa—, Alejandro Marcelo Pedrozo y Raúl Prieto Inbernoz.