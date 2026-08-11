La inesperada versión del ex de Romina Gaetani: “Yo sufrí violencia de género de su parte”

Luis Cavanagh, ex pareja de Romina Gaetani , negó ante la Justicia haber agredido físicamente a la actriz y brindó su versión sobre el episodio ocurrido el 28 de diciembre pasado en su casa del country Tortugas, en Pilar.

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La causa que involucra a Romina Gaetani y a su expareja, Luis Cavanagh , avanzó con la declaración del empresario ante la Justicia de Pilar . Durante una extensa exposición frente a la fiscal María José Basiglio , titular de la Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Violencia de Género, el imputado negó las acusaciones por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, y reconstruyó ante la Justicia su versión del episodio .

Durante su declaración, Cavanagh rechazó las acusaciones en su contra y planteó una versión completamente diferente de los hechos: aseguró que era él quien había sufrido episodios de violencia durante la relación.

“ Ella me golpeó en la zona estomacal luego de haber estado internado y con un trombo. Yo sufrí violencia de género de su parte , varias veces; lo sabe la psicóloga de pareja perfectamente”, declaró Cavanagh. Además, aseguró que en ese momento se encontraba medicado con anticoagulantes y que, debido a su cuadro de salud, un golpe en esa zona podría representar un riesgo para su vida.

De acuerdo con la versión que Cavanagh brindó ante la Justicia, ambos estaban en la habitación cuando Gaetani le pidió que buscara su teléfono, que había dejado en el office de la casa. Según su relato, encontró el dispositivo desbloqueado y advirtió una conversación con un hombre al que identificó como “Fena”, un episodio que habría sido determinante en el desarrollo de la discusión posterior.

“Encontré el teléfono abierto y mensajes con una persona llamada ‘Fena’, con la que ella había tenido relaciones y con quien, por lo que vi, venía mensajeándose. Miré y tenía como 150 mensajes, no leí los mensajes”, sostuvo Cavanagh.

Según el relato de Cavanagh, el hallazgo de la conversación derivó en un reproche por lo que consideró una mentira y lo llevó a decidir terminar la relación. El empresario sostuvo que ambos habían conversado previamente sobre la posibilidad de tener una relación abierta, pero que ese acuerdo solo era posible si existía sinceridad entre los dos.

“Lo único que pretendía era que haya verdad. Por ese motivo, le dije: ‘No sigamos más’”, declaró Cavanagh. Luego, según su versión, le pidió a Gaetani que se retirara de la vivienda.

El relato de violencia entre Romina Gaetani y su ex pareja

Según el relato de Cavanagh, Gaetani abandonó la vivienda, aunque unos 15 minutos más tarde volvió a aparecer frente a la propiedad a bordo de su auto y circuló lentamente por el lugar.

Según su relato, después de verla nuevamente frente a la propiedad, Cavanagh sintió temor y decidió encerrarse en su casa. “Me da miedo y me encierro en mi casa, cierro todo con llave, cosa que nunca hago porque vivo en un barrio cerrado, y me encierro también en mi cuarto, arriba”, declaró.

Según el relato, poco después de encerrarse en su habitación comenzó a escuchar golpes. Al mirar las cámaras de seguridad, aseguró que vio a Gaetani golpeando con la mano abierta uno de los vidrios de la vivienda, mientras le gritaba: “Abrime, abrime”.

Ante el temor de que Gaetani rompiera el vidrio y pudiera lastimarse, Cavanagh aseguró que decidió bajar y hablar con ella. Según su versión, intentó calmarla y finalmente le abrió la puerta. “Entró y me dijo: ‘¿Vos querés que te pegue?’. Le dije: ‘¿Encima me vas a pegar?’. A lo que ella contestó: ‘¿Vos querés que te pegue? No tengo ningún problema’”, declaró.

Cavanagh sostuvo que la situación volvió a escalar cuando Gaetani tomó una silla del comedor e intentó romper un ventanal. Según su declaración, logró sujetarla de una de las patas y bajarla al piso. Después, afirmó, la actriz tomó otra silla y quiso “partírsela en la cabeza”. El empresario aseguró que consiguió detenerla antes del impacto y que también dejó esa silla en el suelo.

Al reconstruir la noche investigada, Cavanagh reconoció que hubo un forcejeo entre ambos, aunque negó haber golpeado a la actriz. Según su relato, Gaetani intentó pegarle primero con un puño y luego con el otro. El empresario aseguró que logró sujetarle las dos manos, pero que ella comenzó entonces a lanzarle patadas. “Yo le decía: ‘Por favor, pará, tranquilízate un poco’”, recordó.

Sostuvo que la situación llegó a un punto de máxima tensión cuando ambos se desplazaban hacia la puerta y Gaetani se arrojó al piso para impedir que la sacara de la casa. El empresario admitió que la sujetó de una mano y de una pierna durante unos 15 o 20 segundos, pero negó haberlo hecho con intención de agredirla: afirmó que buscaba detener los golpes y evitar que la actriz se lastimara.

Según su versión, cuando finalmente la soltó, Gaetani volvió a intentar golpearlo. Cavanagh aseguró que logró llevarla hacia el exterior, cerró la puerta con llave y volvió a encerrarse en su habitación.