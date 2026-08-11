San Pedro de Jujuy: buscan a una mujer de 29 años y a su hija de un año

Desesperada búsqueda.

El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC) informó que se busca a Jimena Beatriz Rodríguez, de 29 años, y a su hija Makeila Zulei Rodríguez, de 1 año, con domicilio en San Pedro de Jujuy.

Según la información oficial, ambas se encuentran desaparecidas desde el 2 de agosto de 2026, mientras que la denuncia fue radicada el 11 de agosto.

Datos de la mujer y su hija desaparecida en San Pedro Jimena es de contextura física delgada, tez trigueña, cabello negro, largo y lacio, ojos marrones y mide aproximadamente 1,60 metro.

Además, posee distintos tatuajes: en los brazos tiene las fechas de nacimiento de sus hermanos y en la parte frontal de cada hombro lleva los nombres de sus hijos, Atiel y Makeila. También tiene un piercing en la nariz.

Al momento de su desaparición vestía calza negra con puntitos marrones, zapatillas blancas, remera negra y campera oscura. Makeila tiene 1 año, es de contextura delgada, tez blanca y cabello ondulado de color marrón claro. La última vez que fue vista llevaba puesto un conjunto rosado. Dónde aportar información Quienes puedan brindar algún dato que permita dar con el paradero de ambas pueden comunicarse al 911, a los números 388-6860239 o 388-6828607, o dirigirse a la dependencia policial más cercana.

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