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11 de agosto de 2026 - 19:47
Policiales

Juicio por la muerte de Maradona: el primer perito de la Junta Médica explicó de qué murió Diego

El perito sostuvo que Diego Maradona comenzó a descompensarse unos diez días antes y que esos signos no fueron advertidos ni tratados adecuadamente.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Juicio por la muerte de Maradona: el primer perito de la Junta Médica explicó de qué murió Diego.&nbsp;

Juicio por la muerte de Maradona: el primer perito de la Junta Médica explicó de qué murió Diego. 

El perito forense Carlos Cassinelli inauguró este martes una etapa clave del juicio por la muerte de Diego Maradona, al convertirse en el primero de los especialistas que integraron la Junta Médica en declarar ante el tribunal.

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Juicio por la muerte de Maradona: el primer perito de la Junta Médica explicó de qué murió Diego

Este martes comenzó una instancia clave del juicio por la muerte de Diego Maradona: el perito forense Carlos Cassinelli fue el primero de los especialistas que integraron la Junta Médica en brindar su testimonio ante el tribunal.

Al explicar la causa del fallecimiento, Cassinelli no dejó lugar a dudas sobre la conclusión de los especialistas: “Nosotros no tenemos dudas de que Maradona murió de una insuficiencia cardíaca congestiva con un edema agudo de pulmón, que tuvo un período agónico y que tenía patologías previas”, afirmó.

A principios de 2021, los fiscales Cosme Iribarren y Patricio Ferrari convocaron a Cassinelli, entonces exdirector de Medicina Legal de la Policía Científica bonaerense, para conformar y encabezar el equipo encargado de analizar la muerte de Maradona.

Para realizar la evaluación, Cassinelli explicó que reunió a especialistas de distintas áreas: un cardiólogo por la patología cardíaca del Diez, un hepatólogo para analizar el funcionamiento del hígado, un nefrólogo por las afecciones renales, un médico clínico para evaluar el cuadro general y dos psiquiatras. A ellos se sumaron los peritos de parte. En total, participaron más de 20 profesionales.

El trabajo de la Junta Médica estuvo orientado a responder unas 25 preguntas planteadas por la fiscalía a partir de la autopsia de Maradona. Cassinelli explicó que, para elaborar sus conclusiones, los especialistas revisaron un amplio volumen de documentación, que incluía historias clínicas desde 1998, estudios médicos, declaraciones testimoniales y mensajes incorporados al expediente. “Analizamos todo lo que estaba incorporado en los cuerpos que tuvimos a la vista”, señaló.

El testimonio de Cassinelli aportó información científica clave para reconstruir las circunstancias de la muerte de Maradona. Por eso, el informe de la Junta Médica representa una pieza central de la acusación contra los siete imputados.

La salud de Maradona según la Junta Médica

En este contexto, Cassinelli aseguró que, según las conclusiones de la Junta Médica:

  • Tenía insuficiencia renal, hepática y cardíaca desde antes de la internación domiciliaria, un cuadro que no habría sido debidamente contemplado.
  • Comenzó a descompensarse unos 10 días antes de su muerte, pero esos cambios no fueron advertidos.
  • Presentó distintos signos de desmejoría y alarma durante los días previos al fallecimiento.
  • No contó con un seguimiento médico adecuado para el cuadro que atravesaba.
  • Atravesó un período de agonía antes de morir.
  • Podría haberse evitado el desenlace si hubiera recibido atención médica y tratamiento oportunos.

Durante su declaración, Cassinelli dividió el estado general de Maradona en dos etapas. La primera, previa a la cirugía de cabeza, estuvo marcada —según su relato— por múltiples complicaciones de salud, un consumo desmedido de alcohol y alteraciones cognitivas. “Hacen presuponer a sus médicos que podría tratarse de un paciente con una demencia alcohólica, o de un síndrome”, sostuvo.

Al describir la segunda etapa, posterior a la internación, Cassinelli señaló que Maradona había salido compensado y sin insuficiencia cardíaca, con parámetros normales y el alta neuroquirúrgica. Pero ese cuadro comenzó a cambiar con el correr de los días. El perito sostuvo que había señales de alarma documentadas en declaraciones, audios y chats que mostraban que el estado del Diez ya no era el mismo que durante los primeros días.

Cassinelli sostuvo que Maradona debió contar con un seguimiento clínico diario, además de controles de especialistas, entre ellos un cardiólogo. “En esta última etapa surgió que Maradona tenía insuficiencia cardíaca compensada, alcoholismo, cirrosis e insuficiencia renal”, señaló. Y agregó que, en un paciente con esos antecedentes, los problemas cardíacos debían ser especialmente considerados al momento de evaluar su evolución.

Según Cassinelli, la internación domiciliaria no era la alternativa adecuada para Maradona. El perito afirmó que la Junta Médica había determinado que lo más conveniente era un centro de rehabilitación, debido a la complejidad del cuadro y a las dificultades para garantizar un seguimiento adecuado en su domicilio.

El perito detalló una serie de síntomas que consideró señales de alarma y que, a su entender, exigían una mayor atención médica: edema en las piernas y los dedos, ronquidos, falta de aire, hipertensión y taquicardia. “Esos son todos signos de alarma que deberían haberse profundizado para ver qué origen podían tener”, afirmó. Cassinelli remarcó que Maradona necesitaba un clínico todos los días, controles de enfermería cada dos horas y seguimiento de otros especialistas.

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