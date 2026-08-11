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11 de agosto de 2026 - 19:46
Policiales.

Cayó en Salta un jujeño buscado por la Justicia

El detenido era buscado por la Justicia de Jujuy y fue encontrado junto a otro hombre tras un hecho de inseguridad en Salta.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Un jujeño de 28 años fue detenido en la ciudad de Salta.

Un jujeño de 28 años fue detenido en la ciudad de Salta.

Un jujeño de 28 años con pedido de captura fue detenido por efectivos de la Policía de Salta durante un procedimiento realizado en la capital provincial. Al momento de ser identificado, tenía entre sus pertenencias documentación y tarjetas de crédito a nombre de otra persona cuya procedencia no pudo justificar.

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El operativo comenzó luego de que los policías fueran alertados por un robo ocurrido en el barrio 20 de Junio. Una comisión policial llegó hasta el sector y entrevistó a vecinos para obtener datos sobre lo sucedido.

Cómo fue la detención del jujeño en Salta

De acuerdo con la información aportada por los testigos, dos hombres habían escapado luego del hecho. A partir de esa descripción, los efectivos comenzaron un recorrido por las calles de la zona. Durante el patrullaje, los policías localizaron a dos sujetos sobre calle Antonio Feijóo y procedieron a identificarlos.

Un jujeño de 28 años fue detenido en la ciudad de Salta.

Un jujeño de 28 años fue detenido en la ciudad de Salta.

Al consultar la base de datos policial, constataron que uno de ellos, de 28 años y oriundo de Jujuy, tenía un pedido de captura vigente. La medida había sido emitida por la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas de San Salvador de Jujuy.

Encontraron documentos y tarjetas de otra persona

Durante la inspección, los efectivos encontraron entre las pertenencias del hombre documentos y tarjetas de crédito que estaban a nombre de otra persona. El sospechoso no pudo justificar la procedencia de esos elementos.

Posteriormente, los dos hombres fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente al barrio 20 de Junio. Más tarde, una víctima se presentó en la comisaría para denunciar el robo de sus pertenencias, lo que permitió vincular el procedimiento con el hecho que había originado la intervención policial.

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