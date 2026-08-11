Mordeduras de yarará en el NOA: Salta ya registra casi 50 casos en 2026

El veneno que tiene la yarará o cascabel no es tan tóxico como el de otras especies del mundo

Las mordeduras de yarará vuelven a poner el foco sobre el norte argentino . Salta acumula 49 casos de ofidismo provocados por esta especie durante 2026 , según los últimos datos difundidos por el Ministerio de Salud Pública de esa provincia.

La cifra corresponde al relevamiento epidemiológico hasta la Semana Epidemiológica 22 , comprendida entre el 31 de mayo y el 6 de junio. Durante esa semana se sumó un nuevo caso y el acumulado provincial llegó a 49 accidentes por yarará.

El dato adquiere relevancia para todo el NOA, incluida Jujuy, por la presencia de serpientes venenosas en la región y porque el último Boletín Epidemiológico Nacional muestra que los accidentes por yarará se encuentran por encima de los niveles esperados en Argentina .

La distribución territorial de los casos permite identificar algunas de las áreas de Salta donde se registró mayor cantidad de accidentes. En un informe previo correspondiente a las primeras semanas de 2026, el Ministerio de Salud salteño detalló que el 75% de los casos se concentraba en los departamentos Rivadavia, Orán y Anta . También se habían notificado accidentes en San Martín, Rosario de la Frontera y Capital.

Para Jujuy, Orán es uno de los puntos más cercanos y relevantes dentro de esta distribución, ya que se encuentra en el norte salteño y próximo al límite provincial.

En aquel corte epidemiológico, los 16 accidentes ofídicos registrados en Salta correspondían exclusivamente a yarará. La cifra continuó aumentando durante los meses siguientes hasta alcanzar los 49 casos informados en junio.

La yarará concentra la mayoría de las mordeduras en Salta

La predominancia de esta especie no es nueva en la provincia vecina. Durante 2025, Salta terminó registrando 71 accidentes ofídicos, de los cuales 64 fueron provocados por yarará, equivalente al 90,1% del total. En aquel período, casi el 70% de los casos se había concentrado en Orán, San Martín y Capital.

También se habían registrado cuatro accidentes con serpientes cascabel y uno con coral, además de dos episodios en los que todavía se investigaba la especie involucrada.

Mordeduras de yarará por encima de lo esperado en Argentina

Los datos regionales coinciden con una situación que también aparece reflejada en el último Boletín Epidemiológico Nacional N.º 820, correspondiente a la Semana Epidemiológica 30 de 2026. El Ministerio de Salud de la Nación contabiliza 545 casos de ofidismo por yarará en Argentina en lo que va del año, frente a una mediana de 437 casos para el mismo período entre 2022 y 2025.

El indicador nacional clasifica al evento como en aumento en el acumulado anual y, además, señala que durante las últimas cuatro semanas analizadas se encontraba por encima de lo esperado. La información surge del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0) y forma parte de los eventos de notificación obligatoria monitoreados por las autoridades sanitarias nacionales.

Qué hacer ante una mordedura de víbora

Una mordedura de una serpiente potencialmente venenosa requiere atención médica urgente. Las autoridades sanitarias nacionales remarcan que las especies peligrosas para la salud presentes en Argentina incluyen yarará, cascabel y coral, y que sus mordeduras pueden provocar envenenamientos graves e incluso letales. Además, existe una mayor diversidad de estas especies en las provincias del norte y del Litoral.

Ante una mordedura es fundamental trasladar a la persona lo antes posible a un establecimiento de salud para que sea evaluada y, en caso de corresponder, reciba el antiveneno específico. No se recomienda realizar cortes sobre la herida, intentar succionar el veneno ni utilizar métodos caseros para tratar el accidente.