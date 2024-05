Diferencias entra la Yarará y la falsa Yarará

Hay características que distinguen a las yararás de aquellas víboras no venenosas; sin embargo existe una muy singular.

De la mano de Eduardo Vargas, coordinador del CafaJu y biólogo especialista en serpientes realizamos un podcast sobre estas simpáticas criaturas (para algunas personas): l as víboras y la diferencia más simple entre la Yarará y la Falsa Yarará tan característica en nuestra provincia.

Con el tema de las víboras, la temporada del año óptima para su aparición es en épocas cálidas; “sin embargo con el cambio climático aparecen prácticamente durante todo el año” apuntaba el biólogo.

Yarará chica. Infografía: Gustavo Guevara

Yarará y Falsa Yarará

Una de las primeras cosas que debemos tener en cuenta son “las características” que diferencian a una serpiente venenosa de aquellas inofensivas. Claro está que no siempre se puede estar atentos a esto, sin embargo el saberlo puede ayudarnos.

En el caso de las Yararás y las Falsa yarará o Yarará Chica, como es el caso de la especie en Jujuy, “son muy parecidas, hay serpientes inofensivas que pueden tener rasgos de las venenosas sin embargo hay un rasgo característico.

Rasgos más comunes

Pupilas: en el caso de las Yarará las pupilas son elípticas y de manera vertical; mientras que el las Falsas yararás las pupilas son redondeadas.

Cabeza: la cabeza triangular es característica de las serpientes venenosa; mientras que en el caso de las otras suele ser ovalada y ancha.

Escamas: en el caso de las serpientes venenosas, su cuerpo está cubierto de escamas quilladas, mientras que en las otras especies las escamas son lisas

Dibujos: dibujos geométricos en las peligrosas; dibujos irregulares en las falsa yarará

Reproducción: las yararás ponen no ponen huevos, son vivíparas.

Foseta loreal: esta quizás es la característica principal. Las yararás tienen foseta loreal, que se distingue con un pequeño hoyuelo entre las narices y los ojos.

Teniendo todo esto como punto de referencia, si se mira la cabeza de la serpiente de costado, ves el ojo y hacia adelante una de las fosas nasales, como todo animal de este tipo. Pero las yararás y cascabel, tienen entre el ojo y la fosa nasal, otro orificio. Éste es la entrada a la foseta loreal, un órgano termoreceptor característico de estas dos especies. Entonces si alguien la encontró y ve que tiene ese orificio entre el ojo y la fosa nasal, significa que una de estas dos especies y es venenosa. No hay ninguna otra serpiente que tenga ese orificio.

¿Qué hacer si encuentra una serpiente?

“No lastimarlas” explicaba Eduardo. En caso de ser posible colocarles un balde por encima y llamar al Cafaju: 0388- 154564931

¿Cómo se debe actuar frente a una picadura?

El veneno que tiene la yarará o cascabel no es tan tóxico como el de otras especies del mundo, entonces “da tiempo a que una persona que esté lejos del centro de salud, pueda llegar al Hospital San Roque”.

A su vez, el biólogo comentaba, “todo lo que vemos en las películas está mal”, no hay que nada de eso. No intentar succionar el veneno, no hacer torniquetes ni abrir la herida. Solo hay que lavar con agua y jabón e ir al hospital”.

Una charla sumamente interesante con Eduardo, coordinador del Cafaju sobre, víboras, serpientes y en particular de las Yararás y Falsas Yarará.