Una variante de la gripe se destaca en el norte: fue detectada en Jujuy, Salta y Tucumán

El Noroeste argentino (NOA) se encuentra entre las regiones del país donde más se detectó la denominada variante K de la gripe durante 2026, según los datos publicados por el Ministerio de Salud de la Nación.

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La información surge del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) N.º 820, correspondiente a la Semana Epidemiológica 30 , que incluye los resultados de la vigilancia y secuenciación genómica de influenza A(H3N2).

De acuerdo con el informe, entre la semana epidemiológica 1 de 2025 y la 28 de 2026, el Laboratorio Nacional de Referencia secuenció 451 muestras positivas para influenza A(H3N2) provenientes de las 24 jurisdicciones del país. De ese total, 410 muestras, equivalentes al 91%, correspondieron al subclado J.2.4.1, denominado K .

Al analizar específicamente lo ocurrido durante 2026, el Ministerio de Salud indicó que “la mayor parte de las secuenciaciones corresponden a Centro y NOA” . En el Noroeste se identificaron 127 muestras correspondientes a la variante K durante este año.

La distribución dentro de la región fue:

Tucumán: 51

51 Salta: 29

29 La Rioja: 22

22 Catamarca: 12

12 Jujuy: 12

12 Santiago del Estero: 1

Los datos muestran que la variante fue identificada en todas las provincias que integran el NOA. En el caso particular de Jujuy, el informe registra además otras secuenciaciones de influenza A(H3N2): durante 2026 aparecen tres correspondientes al subclado J.2.4, además de las 12 identificadas como variante K. En 2025 se había secuenciado en la provincia una muestra del subclado J.2.3.

Gripe: el NOA está entre las regiones donde más se detectó la variante K

El NOA, segunda región con más muestras de influenza enviadas al laboratorio nacional

El peso del Noroeste también aparece al observar el conjunto de muestras positivas de influenza que fueron derivadas al Laboratorio Nacional de Referencia para su caracterización. Según el BEN, el 32% correspondió al NOA, ubicándolo detrás de la región Centro, que concentró el 39%. El resto se distribuyó entre Cuyo (14%), Sur (8%) y NEA (7%).

En todas las regiones se observó un patrón similar: entre el 84% y el 93% de los casos correspondieron a influenza A y, dentro de ese grupo, el subtipo A(H3N2) representó entre el 97% y el 100%, según la región.

Qué es la denominada variante K

La denominación “variante K” utilizada en la vigilancia genómica corresponde al subclado J.2.4.1 de influenza A(H3N2). El análisis nacional muestra que tuvo una amplia presencia entre las muestras secuenciadas. De las 451 muestras de A(H3N2) estudiadas entre 2025 y 2026, 410 correspondieron a este subclado, lo que representa el 91%.

Durante 2026 también se identificaron otros subclados. El J.2.4 fue detectado en las regiones Centro y NOA, mientras que el J.2.3 apareció en NOA, NEA y Sur.

Qué pasa actualmente con los casos de gripe

Más allá de la vigilancia de las distintas variantes, el último informe nacional muestra que la circulación de influenza comenzó a descender después del incremento registrado durante el otoño y comienzos del invierno.

En la vigilancia de pacientes ambulatorios, los casos y el porcentaje de positividad aumentaron desde la semana epidemiológica 12 hasta la 21 de 2026. Luego, las detecciones semanales comenzaron a bajar. En las semanas 29 y 30 se notificaron 38 casos de influenza entre 193 muestras estudiadas, mientras que la positividad de la última semana analizada se ubicó en 21,9%.

El informe también advierte un cambio en el tipo de influenza predominante en las últimas semanas: después del predominio de influenza A durante buena parte del período, comenzó a observarse una mayor presencia de influenza B.

Los síntomas de la gripe

El BEN N.º 820 está centrado en la vigilancia epidemiológica y genómica y no establece en esta sección un listado específico de síntomas diferenciales de la variante K. Por eso, no corresponde atribuirle síntomas particulares a este subclado a partir de los datos del informe. En términos generales, los cuadros de influenza pueden incluir fiebre, tos, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, cansancio y malestar general.

La vigilancia resulta especialmente importante durante los meses de mayor circulación de enfermedades respiratorias y en personas con factores de riesgo.