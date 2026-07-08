La gripe continúa siendo una de las principales enfermedades respiratorias de la temporada en Jujuy y, según especialistas, este año se registraron numerosos casos que derivaron en neumonías y otras complicaciones.
El tisoneumonólogo Jesús Chuquisaca (MP 1366) señaló que, a diferencia de años anteriores, el COVID-19 tuvo una baja circulación, mientras que la gripe fue la principal causa de consulta.
"No vimos mucho COVID este año, pero la gripe está pegando. Para desgracia de los pacientes que la tuvieron, muchos desarrollaron neumonía. También estamos viendo muchas complicaciones postgripales y, además, muchos casos de asma bronquial", explicó.
Advierten sobre los riesgos de la automedicación
Frente al incremento de las enfermedades respiratorias, el especialista pidió evitar la automedicación y consultar en los centros de salud ante la aparición de síntomas.
"Tanto en la neumonía como en el asma bronquial se recomienda, fundamentalmente, que la gente no se automedique. Los medicamentos comunes no sirven para eso. El tratamiento está en los hospitales", remarcó.
Chuquisaca hizo especial hincapié en el uso de antibióticos sin indicación médica, una práctica que puede generar resistencia bacteriana y complicar futuros tratamientos.
"No hay que medicarse con amoxicilina ni con azitromicina. Esos antibióticos muchas veces no actúan sobre las neumonías que estamos viendo", advirtió.
Aumentan las gripes con complicaciones respiratorias en Jujuy: "No se automediquen"
La resistencia a los antibióticos
El profesional indicó que el uso inadecuado de antibióticos ya está provocando resistencia en algunos pacientes, lo que dificulta el tratamiento de las infecciones.
"Es fundamental no automedicarse para no generar resistencias inadecuadas. Ya tenemos resistencia a esos antibióticos y eso hace que las complicaciones sean mucho más graves", concluyó.
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