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8 de julio de 2026 - 11:37
Jujuy.

Impulsan una campaña solidaria para ayudar a personas en situación de calle

Lautaro Menacho lanzó una colecta autogestionada para reunir ropa de abrigo y alimentos no perecederos.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Personas en situación de calle.

Personas en situación de calle.

Con la llegada de las bajas temperaturas, un joven jujeño decidió poner en marcha una campaña solidaria para asistir a personas en situación de calle y a comedores comunitarios. La iniciativa, impulsada de manera autogestionada por Lautaro Menacho, busca reunir ropa de abrigo en buen estado y alimentos no perecederos para quienes más lo necesitan.

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El voluntario explicó que la idea surgió a partir de una realidad que observa a diario y que, según aseguró, ya no podía ignorar. "Desde mi lugar me costaba mirar para otro lado con lo que está pasando. Uno en la calle se encuentra con gente en situación de calle y quiero ayudar desde mi lugar", expresó.

"La sociedad mira mucho para el costado"

Lautaro contó que su compromiso social también nació a partir de su tarea como monaguillo en la iglesia San Francisco, donde frecuentemente se acercan personas que atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad.

"Soy monaguillo de la iglesia San Francisco y ahí va mucha gente en situación de calle. También me moviliza mucho lo social. La sociedad mira mucho para el costado", afirmó.

En ese sentido, sostuvo que naturalizar esa realidad fue uno de los principales motivos que lo llevaron a organizar la campaña. "Me movilizaba mucho cómo se tomaba a la ligera ver a una familia en situación de calle. Somos muchas personas que trabajamos con esto", señaló.

Lautaro Menacho.

Lautaro Menacho.

Qué donaciones reciben

La colecta está destinada principalmente a reunir ropa de abrigo en buenas condiciones y alimentos no perecederos que luego serán distribuidos entre personas en situación de calle y distintos comedores.

"Necesitamos ropa de abrigo en buen estado y alimentos no perecederos para ayudar con comedores", explicó.

Además, indicó que antes de entregar las prendas realizarán una clasificación para garantizar que lleguen en condiciones. "La única selección que haremos es en cuanto a la calidad de la ropa y hacer los arreglos que sean necesarios", comentó.

"Lo más importante es sacarse los prejuicios"

Más allá de las donaciones materiales, Lautaro destacó la importancia de mirar a las personas en situación de calle con empatía. "Lo más importante es sacarse cualquier prejuicio porque son personas. Muchas veces necesitan un abrazo, hablar o simplemente comunicarse", reflexionó.

Por último, invitó a quienes deseen colaborar a contactarse a través de su cuenta de Instagram @lautmenacho_ y también alentó a apoyar a otras organizaciones jujeñas que trabajan diariamente con personas en situación de calle y con animales rescatados.

"También convocamos a ayudar a otras organizaciones que hacen un trabajo enorme con personas en situación de calle y animales", concluyó.

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