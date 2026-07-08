Interrupción programada de energía eléctrica en Monterrico y La Esperanza

Una interrupción programada del servicio eléctrico afectará este miércoles 8 de julio a distintos sectores de Monterrico y La Esperanza , donde equipos técnicos realizarán tareas de mejora, mantenimiento y adecuación de la red.

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Los trabajos se desarrollarán durante la mañana y primeras horas de la tarde, con horarios diferentes para cada localidad. Desde la empresa recomendaron desenchufar los artefactos que no sean de primera necesidad para evitar inconvenientes durante la reposición del servicio.

El suministro se restablecerá automáticamente una vez que finalicen las tareas previstas.

En Monterrico , la interrupción alcanzará el sector de Cruce El Tío y zonas aledañas . El horario estimado de los trabajos será de 8 a 13 , aproximadamente.

Las tareas incluirán el cambio de bandeja, la adecuación de salidas de líneas de baja tensión y la renovación de componentes que permiten una distribución más segura y eficiente de la energía. También se realizarán trabajos de despeje arbóreo, con el retiro de ramas cercanas a las líneas eléctricas para prevenir fallas y mejorar la seguridad de la red.

Interrupción de energía en La Esperanza

En La Esperanza, la interrupción programada afectará a:

Barrio Héroes de Malvinas

Barrio Azucarero

Loteo Parapetí

50 Hectáreas

Ingenio La Esperanza

Zonas aledañas

El corte está previsto entre las 9 y las 14.30, aproximadamente.

Durante ese período se realizará la vinculación de una nueva línea de media tensión, la instalación y traslado de una subestación eléctrica, la colocación de nuevos postes y tareas de ajuste y mantenimiento de diferentes componentes de la red.

Recomendaciones para los usuarios

Desde la empresa indicaron que el servicio se restablecerá automáticamente cuando concluyan los trabajos.

Además, recomendaron desenchufar electrodomésticos y artefactos que no sean esenciales, especialmente durante el horario de la interrupción, para evitar inconvenientes cuando vuelva la energía. Las tareas forman parte del plan de inversión y mantenimiento destinado a mejorar la infraestructura eléctrica y optimizar la calidad del servicio.

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