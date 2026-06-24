Masivos cortes de luz en el sur del conurbano: 33.000 hogares sin luz en Avellaneda en plena ola polar

Alrededor de 33.000 clientes de Edesur del sur del conurbano bonaerense —principalmente del partido de Avellaneda — sufrieron cortes de luz cerca de las 7 de la mañana del miércoles, en plena ola de frío que afecta al AMBA . Los datos fueron brindados por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE).

La información indica que los usuarios afectados se concentraron en distintas zonas de Avellaneda , entre ellas Gerli , Piñeyro , Sarandí y Dock Sud .

También se registraron interrupciones del suministro en otros distritos como Florencio Varela , a raíz de inconvenientes en la subestación Bosques , además de afectaciones en Lanús . Hacia las 8 de la mañana , el número de usuarios sin electricidad había descendido a unos 21.000 , según lo informado en el sitio del organismo regulador . Para las 10 , todavía se contabilizaban cerca de 10.000 hogares sin servicio .

Por su parte, la empresa Edesur reconoció la situación a través de un mensaje publicado en su cuenta de X , donde explicó: “Esta mañana se produjo una falla en nuestra red que afecta el servicio en la zona de Avellaneda . Nuestros equipos técnicos se encuentran trabajando en la zona . El servicio se está restableciendo en etapas. Te pedimos disculpas por las molestias ocasionadas!”.

Corte de luz masivo.

Las interrupciones del servicio se dan en paralelo con las previsiones de temperaturas muy bajas para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) proyectó varios días con clima frío, cielo mayormente cubierto y sin lluvias relevantes. El informe oficial señala una dinámica dominada por jornadas invernales, con pequeñas variaciones en las temperaturas máximas y mínimas, y únicamente algunas ráfagas aisladas hacia el final del período.

Expansión del apagón y evolución del servicio

Para la jornada de hoy se prevén valores térmicos que irán desde una mínima de 4°C hasta una máxima de 12°C en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. A lo largo del día, el viento se mantendrá del sector oeste con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h, sin presencia de ráfagas significativas.

En cuanto a la semana, se anticipa que será una de las más frías de junio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con temperaturas mínimas próximas a los 4°C y máximas que difícilmente superarán los 17°C, de acuerdo con el informe del organismo oficial.

La mayoría de los usuarios damnificados se concentraron en ese partido del sur del conurbano, según la información oficial.

Hasta el día martes no se prevén precipitaciones significativas ni modificaciones marcadas en el comportamiento del clima. Al mismo tiempo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que 16 provincias se encuentran bajo alerta amarilla por temperaturas extremadamente bajas.

Las jurisdicciones alcanzadas por esta advertencia son: Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Mendoza, San Luis, San Juan, Catamarca, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy.

Antecedentes del sistema y episodios recientes

El episodio más reciente de un corte masivo atribuido a Edesur se registró durante la madrugada del viernes 22 de mayo de 2026.

Sobre las 8 de la mañana, la cantidad de hogares sin luz se redujo a 21.000.

En esa ocasión, una explosión provocada por la avería de dos transformadores desató un incendio de gran magnitud en la subestación de Parque Centenario, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. El hecho terminó generando una interrupción generalizada del servicio eléctrico que alcanzó a más de 100.000 usuarios en distintos barrios porteños, entre ellos Caballito, Villa Crespo, Almagro y La Paternal.

El personal de Edesur decidió cortar el suministro eléctrico en el área por motivos de seguridad, ya que las condiciones del momento no permitían el acceso inmediato de los bomberos al sector afectado.

El despliegue incluyó la utilización de un hidroelevador para realizar tareas de ataque desde altura y el empleo de un agente emulsor, dado que el incendio se había originado en el aceite de los transformadores comprometidos. En conjunto con los bomberos, intervinieron cuadrillas de la empresa y efectivos de la Policía de la Ciudad, y no se registraron personas heridas durante el operativo. De manera preventiva, también se requirió la presencia de una unidad del SAME.

Masivo corte de luz en Avellaneda.

Operativo de emergencia y restablecimiento del suministro eléctrico

De acuerdo con información oficial de Edesur y del ente regulador, en el punto más crítico del corte llegaron a registrarse 103.760 usuarios sin suministro eléctrico. La restitución del servicio se realizó de forma progresiva y, hacia el comienzo de la mañana, la empresa comunicó que la normalización había sido completada.

El episodio provocó inconvenientes para miles de habitantes, aunque el operativo se llevó a cabo sin reportes de víctimas ni personas lesionadas. Tanto las fuerzas de seguridad como los equipos de emergencia permanecieron en el lugar hasta que el suministro quedó completamente restablecido.