Cortes de energía programados en San Salvador de Jujuy y Libertador

Dos cortes programados de energía eléctrica se realizarán este miércoles 24 de junio en sectores de San Salvador de Jujuy y Libertador General San Martín. EJESA informó que las interrupciones serán necesarias para ejecutar trabajos de mantenimiento y mejoras sobre la infraestructura de la red.

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Las tareas se desarrollarán durante la mañana y afectarán al barrio San Pedrito, en la capital jujeña, y al barrio Ledesma, en Libertador. Los horarios son aproximados y el servicio será restablecido una vez finalizadas las intervenciones previstas.

Desde la empresa solicitaron a los usuarios de las zonas alcanzadas tomar los recaudos necesarios mientras se extiendan los trabajos.

En la capital provincial, la interrupción del suministro eléctrico se realizará entre las 9 y las 12, aproximadamente.

El corte alcanzará un sector del barrio San Pedrito, comprendido entre las siguientes calles y avenidas:

Avenida Almirante Brown.

León.

San Luis.

Leopoldo Bárcena.

Zonas aledañas.

Durante ese período, los equipos de la empresa realizarán el reemplazo de un transformador. Según se informó, la tarea permitirá regular los niveles de tensión de manera óptima y asegurar un suministro adecuado de energía.

La intervención también busca optimizar el funcionamiento de la red, mejorar la estabilidad del servicio y reforzar la confiabilidad del sistema eléctrico para los usuarios del sector.

Corte de energía en Libertador General San Martín

image Cortes de energía programados.

En Libertador General San Martín, el corte programado se extenderá desde las 8 hasta las 13.30, aproximadamente.

La interrupción afectará al barrio Ledesma, en el sector comprendido entre:

Avenida Uriburu.

Rinconada.

Rivadavia.

Constitución.

Florida.

Avenida Keiner.

25 de Mayo.

Zonas aledañas.

En este punto se realizará el cambio de crucetas y contrapostes, además del reajuste de seccionadores en subestaciones eléctricas y la reparación de varillajes.

Los trabajos también incluirán un despeje arbóreo, con el retiro de ramas cercanas a las líneas eléctricas para prevenir posibles fallas. Estas tareas apuntan a mejorar la confiabilidad del servicio y reforzar la seguridad de la infraestructura eléctrica.

Recomendaciones para los usuarios

Se recomienda desconectar los electrodomésticos y equipos sensibles antes del horario anunciado para evitar inconvenientes cuando se restablezca el suministro.

Además, quienes dependan de la energía para actividades comerciales, laborales o vinculadas con la conservación de medicamentos y alimentos deberán organizarse con anticipación.

Los horarios difundidos son estimativos y pueden variar de acuerdo con el avance de los trabajos en cada sector.