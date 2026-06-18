Gisel Bravo: "El verdadero detonante del tarifazo proviene de las decisiones de la Casa Rosada"

Sesión en la Legislatura: diputada Gisel Bravo.

La diputada Gisel Bravo cuestionó el impacto de las políticas nacionales en las tarifas eléctricas y aseguró que más de la mitad de lo que pagan los usuarios jujeños por la luz corresponde a conceptos que recauda el Estado nacional. Según sostuvo la legisladora del Frente Jujuy Crece, desde la llegada de La Libertad Avanza al Gobierno nacional la tarifa eléctrica en Jujuy registró un incremento del 567%.

Bravo señaló que, mientras el componente de distribución que percibe EJESA tuvo una suba del 362,74%, el mayor aumento se produjo en el costo de la energía vinculada al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), que, según indicó, creció un 978,4%. “La clave que vuelve a las facturas de luz prácticamente impagables para las familias y los comerciantes de la provincia radica en lo que paga Milei al Mercado Eléctrico Mayorista”, afirmó la diputada.

La legisladora también apuntó al peso de los impuestos dentro de la factura. En ese sentido, indicó que el IVA representa el 17,60% del monto total abonado por los usuarios. “Todo esto significa que el 54,30% de lo que paga cada usuario en Jujuy se lo lleva directamente el gobierno de Milei”, denunció Bravo.

Además, aseguró que actualmente el componente nacional de la tarifa supera en un 20% a lo que percibe la empresa distribuidora local por la prestación del servicio en toda la provincia.

Críticas a los legisladores libertarios Bravo cuestionó la postura de los representantes de La Libertad Avanza en Jujuy frente a los reclamos por el costo de la energía. “Los diputados libertarios en Jujuy se muestran distraídos ante el reclamo social, sosteniendo una postura hipócrita y poco seria”, expresó. Asimismo, sostuvo que existe un intento de desviar la atención sobre el impacto de las medidas nacionales y desafió a los legisladores libertarios a impulsar iniciativas para reducir el costo de las facturas. Entre las alternativas mencionó la posibilidad de promover una exención del IVA para aliviar la carga sobre los usuarios. “¿Se animarán a tocarle la caja a su jefe Milei?”, concluyó.

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