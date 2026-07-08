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8 de julio de 2026 - 12:15
Jujuy.

Arranca el fin de semana XXL: cuál es el estado del Paso de Jama

Desde este jueves 9 de julio inicia el fin de semana XXL y anunciaron cómo se encuentra el estado del Paso de Jama.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Paso de Jama

Paso de Jama

Arranca un nuevo fin de semana largo XXL y muchas personas aprovechan para hacer una escapada a lugares cercanos. En ese marco, desde Seguridad Vial Jujuy confirmaron el estado del Paso de Jama para todo tipo de vehículos.

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Cómo se encuentra el Paso de Jama

Tal cual indicaron el paso limítrofe entre Argentina y Chile está habilitado en ambos sentidos para todo tipo de vehículos. Sin embargo solicitaron circular con extrema precaución debido a la presencia de hielo sobre la Ruta Nacional 27 de lado chileno en el transcurso del kilómetro 73 al 97.

Clima en Paso de Jama este miércoles 8 de julio

Actualmente se encuentra despejado con una máxima 6°C y una mínima extrema de hasta -16°C.

Paso de Jama

Paso de Jama

Distancia desde Jujuy hasta el Paso de Jama

La distancia por ruta desde Susques, Jujuy, hasta el Complejo Fronterizo de Paso de Jama es de aproximadamente 155 kilómetros, con un tiempo estimado de viaje en coche de alrededor de 1 hora y 20 minutos. Este tramo corresponde a la Ruta Nacional Nº 52, que está asfaltada y en buenas condiciones, y conecta directamente Susques con el paso fronterizo ubicado a una altitud de unos 4.200 metros sobre el nivel del mar.

Distancia desde San Pedro de Atacama hasta el Paso de Jama

La distancia desde San Pedro de Atacama, Chile, hasta el Paso Fronterizo de Paso de Jama es de aproximadamente 155 kilómetros, con un tiempo estimado de viaje en automóvil de unas 2 horas y 14 minutos. La ruta está asfaltada y en buenas condiciones, siendo la principal conexión entre el norte de Chile y Argentina a través de este paso andino.

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