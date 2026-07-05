El Paso de Jama se encuentra cerrado este domingo por nieve y hielo

El Paso de Jama permanece no habilitado este domingo 5 de julio debido a la presencia de nieve y hielo sobre la calzada . La restricción afecta al cruce fronterizo que conecta Jujuy con Chile y se mantiene por razones de seguridad vial.

Jujuy. Habilitaron el Paso de Jama pero restringen el transporte de carga por vientos

Según el reporte de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía de Jujuy, las complicaciones se registran desde el kilómetro 50 de la ruta chilena 27-CH. Personal de Vialidad trabaja en el sector para mejorar las condiciones de circulación.

Por el momento, no se informó un horario estimado de reapertura. La habilitación dependerá del avance de las tareas y de que la ruta vuelva a ofrecer condiciones seguras para vehículos particulares, colectivos y transporte de cargas.

Ante este panorama, se recomienda no iniciar el viaje hacia la frontera y verificar el estado del paso antes de salir, ya que las condiciones en la zona cordillerana pueden modificarse durante la jornada.

Vialidad trabaja en la ruta 27-CH para recuperar la transitabilidad, hasta tanto el Paso de Jama continuará cerrado para todo topo de vehículos

Ubicación geográfica y clima

El Paso de Jama se encuentra ubicado al noroeste de la provincia de Jujuy (sobre el limite internacional Argentino - Chileno). El mismo comunica a Chile con la Argentina a través del Corredor Bioceánico Atlántico - Pacífico, uniendo El Paraje Jama (Argentina) que cuenta con 160 habitantes y San Pedro de Atacama (Chile) de 5.200 habitantes.

Datos del lugar: 23º 14’ 15” Latitud Sur - 67º 01’ 35” Longitud Oeste

Relieve: montaña

Altura: 4.200 metros

Clima: frío seco

Temperatura extrema en verano: -5º bajo cero de noche y 15º durante el día

Temperatura extrema en invierno: -20º bajo cero durante la noche y 5º durante el día.

Autoridades de control en Argentina

Seguridad: Gendarmería Nacional Argentina, Escuadrón 3 Jujuy.

Migraciones: Personal de la Dirección Nacional de Migraciones (Delegación Jujuy).

Aduana: Dirección General de Aduanas (Delegación Jujuy).

Transporte: Gendarmería Nacional Argentina (convenio STN - GNA).

Fito-zoosanitario: Gendarmería Nacional Argentina (de aplicación conforme a las Leyes Nacionales Vegetal - Animal).

Combustible en el Paso de Jama

La estación de servicio más cercana al Paso de Jama, en territorio argentino, donde se puede cargar combustible es en Susques. También hay una estación de servicio en el propio paso, en el límite con Chile, que es la última estación YPF del lado argentino.

Distancia desde Susques hasta el Paso Fronterizo de Paso de Jama

La distancia por ruta desde Susques, Jujuy, hasta el Complejo Fronterizo de Paso de Jama es de aproximadamente 155 kilómetros, con un tiempo estimado de viaje en coche de alrededor de 1 hora y 20 minutos. Este tramo corresponde a la Ruta Nacional Nº 52, que está asfaltada y en buenas condiciones, y conecta directamente Susques con el paso fronterizo ubicado a una altitud de unos 4.200 metros sobre el nivel del mar.

Distancia desde San Pedro de Atacama hasta el Paso de Jama

La distancia desde San Pedro de Atacama, Chile, hasta el Paso Fronterizo de Paso de Jama es de aproximadamente 155 kilómetros, con un tiempo estimado de viaje en automóvil de unas 2 horas y 14 minutos. La ruta está asfaltada y en buenas condiciones, siendo la principal conexión entre el norte de Chile y Argentina a través de este paso andino.

Distancia desde San Pedro de Atacama hasta el Paso de Jama

¿Qué trámite debo realizar en Aduana con mi vehículo?

Automóviles, bicicletas, motocicletas y camiones son medios de transporte que, para su ingreso o salida de Chile deben ser controlados por Aduanas, como en el caso de cualquier otra mercancía o producto.

Puedes ingresar con tu vehículo con placa patente extranjera por un máximo de 90 días. Una vez en el control aduanero se te pedirá completar el "Formulario Único de Ingreso y Salida de Vehículos".

Dicho Formulario también lo puedes llenar en forma anticipada y online en los siguientes links:

Vehículos con placa patente Argentina

Vehículos con placa patente de Bolivia

Si la placa patente es de otra nacionalidad, el formulario de ingreso está disponible en el respectivo Paso Fronterizo.

Seguro de accidentes personales para vehículos con matrícula extranjera

Todo vehículo con matrícula extranjera que ingrese al país tiene por obligación presentar en el control aduanero un seguro de accidentes personales, que se puede contratar previamente con una de las siguientes compañías aseguradoras chilenas.