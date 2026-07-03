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3 de julio de 2026 - 13:15
Jujuy.

Cerraron el Paso de Jama por malas condiciones climáticas

El complejo fronterizo, Paso de Jama, quedó cerrado este viernes por aguanieve en la Ruta 27-CH. La medida seguirá hasta que mejore la transitabilidad.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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Según el reporte emitido a las 11.45, la Dirección de Vialidad de Chile dispuso el cierre de la ruta en el kilómetro 43. La restricción alcanza al Complejo Fronterizo Integrado Jama y permanecerá vigente hasta que las condiciones meteorológicas y el estado del camino permitan garantizar una circulación segura.

Horarios del cierre en el Paso de Jama

La atención para los vehículos que buscaban ingresar a Chile finalizó a las 11.45. En tanto, las salidas desde territorio chileno se mantendrán aproximadamente hasta las 14.45, antes del cierre total de las operaciones fronterizas.

Por el momento no se informó una hora estimada de reapertura. Las autoridades recomendaron no iniciar el viaje y consultar los reportes oficiales antes de dirigirse hacia la frontera, ya que la habilitación dependerá de la evolución del clima y de la transitabilidad de la Ruta 27-CH.

Lo más importante

  • El Paso de Jama está temporalmente cerrado.
  • La medida rige desde este viernes 3 de julio.
  • Se registran precipitaciones intermitentes de aguanieve.
  • La Ruta 27-CH fue cerrada en el kilómetro 43.
  • El ingreso a Chile terminó a las 11.45.
  • Las salidas desde Chile finalizarán cerca de las 14.45.
  • No hay horario confirmado para la reapertura.

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