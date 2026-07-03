Cerraron el Paso de Jama por malas condiciones climáticas

Nieve en Paso de Jama - foto de archivo

El Paso Internacional de Jama quedó temporalmente no habilitado este viernes 3 de julio debido a precipitaciones intermitentes de aguanieve y condiciones adversas sobre la Ruta 27-CH. La medida fue adoptada en coordinación entre las autoridades de Chile y Argentina para preservar la seguridad de quienes circulan entre Jujuy y la región de Antofagasta.

Según el reporte emitido a las 11.45, la Dirección de Vialidad de Chile dispuso el cierre de la ruta en el kilómetro 43. La restricción alcanza al Complejo Fronterizo Integrado Jama y permanecerá vigente hasta que las condiciones meteorológicas y el estado del camino permitan garantizar una circulación segura.

Horarios del cierre en el Paso de Jama La atención para los vehículos que buscaban ingresar a Chile finalizó a las 11.45. En tanto, las salidas desde territorio chileno se mantendrán aproximadamente hasta las 14.45, antes del cierre total de las operaciones fronterizas.

Por el momento no se informó una hora estimada de reapertura. Las autoridades recomendaron no iniciar el viaje y consultar los reportes oficiales antes de dirigirse hacia la frontera, ya que la habilitación dependerá de la evolución del clima y de la transitabilidad de la Ruta 27-CH.

Lo más importante El Paso de Jama está temporalmente cerrado.

La medida rige desde este viernes 3 de julio.

Se registran precipitaciones intermitentes de aguanieve.

La Ruta 27-CH fue cerrada en el kilómetro 43.

El ingreso a Chile terminó a las 11.45.

Las salidas desde Chile finalizarán cerca de las 14.45.

No hay horario confirmado para la reapertura.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.