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19 de junio de 2026 - 13:17
Jujuy.

Reabrieron el Paso de Jama: está habilitado para todo tipo de vehículos

El corredor internacional, Paso de Jama, fue habilitado este viernes desde las 12.45, hora argentina, para todo tipo de vehículos.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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El último reporte de los complejos fronterizos de la provincia chilena de El Loa confirmó que el corredor internacional volvió a funcionar con normalidad para vehículos particulares, transporte de pasajeros y camiones de carga.

El horario de atención será de 11.45 a 18 del lado chileno y de 12.45 a 19 del lado argentino.

La ruta está transitable con precaución

Según el informe oficial, el tramo comprendido entre los kilómetros 3 y 157 se encuentra transitable, aunque se recomienda circular con precaución.

La reapertura se produjo después del cierre provocado por la presencia de nieve congelada y hielo sobre la calzada, que había obligado a suspender el tránsito durante la mañana.

Las autoridades recomiendan respetar las indicaciones de Seguridad Vial, reducir la velocidad y consultar el estado del paso antes de iniciar el viaje, debido a que las condiciones en la zona cordillerana pueden cambiar rápidamente.

Lo más importante

  • El Paso de Jama volvió a estar habilitado.
  • La apertura rige para todo tipo de vehículos.
  • El horario argentino es de 12.45 a 19.
  • Del lado chileno, la atención será de 11.45 a 18.
  • La ruta está transitable con precaución entre los kilómetros 3 y 157.

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