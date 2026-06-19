Reabrieron el Paso de Jama: está habilitado para todo tipo de vehículos

Paso de Jama (Archivo)

El Paso de Jama fue reabierto este viernes 19 de junio y quedó habilitado para todo tipo de vehículos. La atención comenzó a las 12.45, hora argentina, luego de las tareas realizadas para mejorar las condiciones de transitabilidad.

Paso de Jama habilitado El último reporte de los complejos fronterizos de la provincia chilena de El Loa confirmó que el corredor internacional volvió a funcionar con normalidad para vehículos particulares, transporte de pasajeros y camiones de carga.

El horario de atención será de 11.45 a 18 del lado chileno y de 12.45 a 19 del lado argentino.

La ruta está transitable con precaución Según el informe oficial, el tramo comprendido entre los kilómetros 3 y 157 se encuentra transitable, aunque se recomienda circular con precaución.

La reapertura se produjo después del cierre provocado por la presencia de nieve congelada y hielo sobre la calzada, que había obligado a suspender el tránsito durante la mañana. Las autoridades recomiendan respetar las indicaciones de Seguridad Vial, reducir la velocidad y consultar el estado del paso antes de iniciar el viaje, debido a que las condiciones en la zona cordillerana pueden cambiar rápidamente. Lo más importante El Paso de Jama volvió a estar habilitado .

. La apertura rige para todo tipo de vehículos .

. El horario argentino es de 12.45 a 19 .

. Del lado chileno, la atención será de 11.45 a 18 .

. La ruta está transitable con precaución entre los kilómetros 3 y 157.

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