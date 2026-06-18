Cerraron el Paso de Jama por viento y nieve en la calzada

Paso de Jama: viento blanco

El Paso de Jama permanece cerrado este jueves 18 de junio y el tránsito está inhabilitado para todo tipo de vehículos. La medida fue informada a las 9 de la mañana debido a las malas condiciones climáticas en la zona de frontera.

Paso de Jama no habilitado Según el reporte oficial, la ruta se encuentra intransitable por ráfagas de viento y nieve sobre la calzada, una situación que impide garantizar la circulación segura de los vehículos.

Por este motivo, las autoridades dispusieron mantener el paso fronterizo no habilitado hasta que mejoren las condiciones en la zona cordillerana.

Restricción para todo tipo de vehículos La inhabilitación alcanza a todo tipo de vehículos, tanto particulares como transporte de carga y pasajeros. La recomendación principal es no dirigirse hacia el complejo fronterizo mientras continúe vigente la restricción.

Desde Gendarmería en Paso de Jama también se informó que se encuentra disponible el contacto 3887483700 para consultas vinculadas al estado del paso. Recomendación para los viajeros El cierre del Paso de Jama vuelve a complicar la conexión entre Jujuy y Chile, especialmente para quienes tenían previsto circular durante la jornada por ese corredor internacional. Ante este tipo de condiciones, se recomienda esperar una nueva actualización oficial, evitar traslados innecesarios hacia la zona y consultar el estado de la ruta antes de iniciar cualquier viaje. Lo más importante El Paso de Jama está cerrado este jueves 18 de junio.

este jueves 18 de junio. El tránsito está inhabilitado para todo tipo de vehículos .

. La ruta se encuentra intransitable por ráfagas de viento y nieve sobre la calzada .

. La información fue actualizada a las 9 de la mañana .

. Para consultas, Gendarmería en Paso de Jama informó el número 3887483700.

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