REBA Plus: buscan agilizar trámites para la venta de bebidas y prevención de incendios

Durante la mañana del martes se presentó la REBA Plus, una nueva herramienta digital incorporada a la aplicación Tu Jujuy que moderniza y simplifica la gestión del Registro de Expendedores de Bebidas Alcohólicas (REBA) y del Certificado de Prevención de Incendios para locales comerciales de hasta 200 metros cuadrados.

Está nueva herramienta digital permite realizar trámites de manera unificada y obtener un permiso provisorio con una vigencia de 30 días desde la solicitud. Esto les da la posibilidad a los comerciantes para que inicien o continúen su actividad mientras se desarrolla la inspección técnica correspondiente.

De la presentación participó el secretario de seguridad de la provincia, Ariel Gil Urquiola, quien sostuvo que “es un gran avance en materia de modernización del Estado ya que simplifica los procedimientos, reduce tiempos y mejora la atención a los ciudadanos”.

Por su parte, la ministra Isolda Calsina señaló que la incorporación de REBA Plus a la aplicación Tu Jujuy constituye un nuevo paso en el proceso de transformación digital del Estado, al integrar servicios, optimizar recursos y facilitar el acceso de los ciudadanos a los trámites públicos.

Seguimiento de trámites Con esta nueva herramienta, los comerciantes podrán realizar el seguimiento de sus gestiones desde la aplicación Tu Jujuy, optimizando tiempos y recursos. La iniciativa representa un nuevo avance en el proceso de modernización del Estado, fortaleciendo la transparencia, la eficiencia administrativa y la calidad de los servicios brindados a la comunidad.

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