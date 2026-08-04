Semana de la Lactancia: qué consultas hacen con más frecuencia las mamás de Jujuy

Del 1 al 7 de agosto se conmemora la Semana Mundial de la Lactancia Materna , una fecha que en Argentina suele extenderse durante todo el mes con actividades de concientización y promoción. En ese contexto, la puericultora Carolina Vanesa Puia habló sobre las consultas que más reciben, los mitos que aún persisten y la importancia de buscar información antes del nacimiento del bebé.

Lejos de tratarse solo de la alimentación, la especialista explicó que la lactancia suele estar atravesada por dudas, presión social y desinformación. "Hay mucha sobreinformación y, cuando estamos en el proceso perinatal, entre el parto y el puerperio, hay muchos mandatos. Entonces todo se hace más difícil y más complicado" , señaló.

Según Puia, una de las principales preocupaciones de las mamás tiene que ver con la cantidad de leche que producen y si el bebé realmente está alimentándose bien. "Tenemos mucho el tema de si van a tener suficiente leche, cuánto se está alimentando el bebé y cómo saber si se está alimentando o no", explicó.

Otra de las consultas habituales está relacionada con el dolor durante la lactancia, un aspecto sobre el que la puericultora insistió en derribar falsas creencias. "Hay mucho mito alrededor de que hay que aguantarse, que duele y que es hasta que se curtan los pezones. Pero no debe doler. Si duele hay un problema y tenemos que buscar a un profesional", sintetizó.

Incluso aclaró que esto aplica desde la primera toma. "Puede ser una sensación rara porque es algo nuevo, pero no debería haber dolor. Si hay dolor, indica que algo no está funcionando bien", detalló.

Lactancia mixta: de qué se trata

Otro de los temas que genera consultas es la llamada lactancia mixta, una modalidad que combina leche materna con leche de fórmula. "La lactancia mixta es cuando se da teta y también se da fórmula, ya sea en mamadera, con cucharita o mediante otras formas de administrar esa leche", explicó.

Además, comentó que actualmente también es cada vez más frecuente la denominada lactancia diferida, en la que la madre se extrae leche y luego se la ofrece al bebé sin que este succione directamente del pecho. Puia destacó que hoy el concepto de lactancia es mucho más amplio e incluye distintas realidades familiares, como la donación de leche humana, madres adoptivas que logran amamantar e incluso personas trans que alimentan a sus hijos mediante lactancia.

La importancia de prepararse antes del parto

Para la puericultora, la mejor manera de evitar dificultades es acceder a información durante el embarazo y no esperar a que aparezcan los problemas. "Intentamos siempre que esta información llegue antes, que no esperen las mamás a tener dolor o consultas. Lo ideal es que sea una promoción de la salud y una prevención de enfermedades", sostuvo la especialista.

En ese sentido, remarcó que durante el puerperio resulta más complejo incorporar conocimientos nuevos. "El cerebro cuando está muy en el postparto funciona diferente. Tener esa información previa ayuda un montón porque ya sabés lo que puede pasar y cómo reaccionar", precisó y recomendó participar en talleres, consultas y espacios de preparación durante la gestación.

Semana Mundial de la Lactancia Materna - Foto de archivo

El calostro y uno de los mitos más frecuentes

La especialista también hizo referencia a una de las dudas que suele aparecer inmediatamente después del nacimiento: la sensación de que "no hay leche". Explicó que durante los primeros días el bebé recibe calostro, una sustancia diferente a la leche madura, pero que contiene todo lo necesario para alimentarlo. "Al principio nunca hay leche propiamente dicha. En los primeros días es calostro, es poquito, es como un aceitito amarillo y es diferente a lo que conocemos por leche", expresó.

Según indicó, ese es uno de los momentos en los que muchas familias recurren rápidamente a la fórmula. "Es difícil trabajar en ese momento porque empiezan las dudas y aparece la idea de que no hay leche. Lo importante es primero evaluar si el bebé está haciendo una correcta transferencia de leche antes de indicar una fórmula", sostuvo.

Una inversión en salud

Puia recordó que, de acuerdo con los últimos datos disponibles en Argentina, cerca del 98% de los recién nacidos salen de los hospitales con lactancia materna, aunque ese porcentaje disminuye considerablemente con el paso de los meses. Entre los motivos aparecen el regreso al trabajo, el cansancio que generan las extracciones de leche y las dificultades propias del día a día.

Aun así, destacó la importancia de sostener la lactancia siempre que sea posible. "Mantener la lactancia es una inversión en salud. Capacitar y dar información a las mamás es una inversión en salud porque a largo plazo hay un montón de otras cosas que se evitan", finalizó.