Consumo de huevos: cantidad y recomendaciones de una nutricionista

El consumo de huevos en la mesa argentina

El consumo de huevos volvió a ganar lugar en la alimentación diaria de muchas familias jujeñas. Ya no se lo mira como un alimento que debe evitarse o limitarse, sino como una opción práctica, accesible y con buen valor nutricional . Sin embargo, l a cantidad recomendada depende de cada persona y de cómo está armado el resto de la dieta.

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La licenciada en Nutrición Andrea Olmedo – MP 149 explicó que no hay una indicación única para todos, porque las necesidades cambian según el peso, la actividad física, la edad y el consumo de otros alimentos proteicos.

“No todos vamos a necesitar lo mismo y la indicación no es para todos lo mismo” “No todos vamos a necesitar lo mismo y la indicación no es para todos lo mismo”

Consultada sobre cuál sería una cantidad adecuada, Olmedo explicó que, para una persona que pesa entre 50 y 60 kilos y realiza actividad física, como ir al gimnasio tres veces por semana, 2 a 3 huevos por día puede ser una buena referencia.

“Dos y tres es un buen número”, indicó la nutricionista, aunque aclaró que ese cálculo debe pensarse en relación con el resto de la alimentación.

El punto central es que el huevo puede formar parte de una dieta equilibrada, pero no debe analizarse aislado. Si una persona consume carne una o dos veces por día, el aporte proteico total puede superar sus necesidades si además suma muchos huevos.

“Dos y tres es un buen número” “Dos y tres es un buen número”

El valor nutricional del huevo

Olmedo destacó que el huevo tiene un aporte importante de proteínas, pero también pidió prestar atención a las grasas que contiene.

“Un huevo tiene 50 gramos, en general pesa 45 o 50 gramos; de ahí, 6 son proteínas” “Un huevo tiene 50 gramos, en general pesa 45 o 50 gramos; de ahí, 6 son proteínas”

Según detalló, esas proteínas son de alto valor biológico, es decir, de buena calidad para el organismo. Pero al mismo tiempo, un huevo aporta alrededor de 5 gramos de grasas, por lo que no se puede evaluar únicamente por su proteína.

“Son hermosas proteínas. Ahora, 5 gramos más o menos son grasas”, remarcó.

La nutricionista Andrea Olmedo – MP 149 explicó que el huevo es un alimento con proteínas de alto valor biológico, pero que su consumo debe pensarse según cada persona.

Por qué no todos necesitan la misma cantidad: los adolescentes

La nutricionista explicó que hay casos donde una mayor cantidad de huevos puede estar justificada, por ejemplo en adolescentes deportistas, personas con mayor gasto energético o quienes necesitan sostener masa muscular.

Como ejemplo, mencionó que una adolescente de 70 kilos, deportista y con requerimientos calóricos altos, podría tolerar una mayor cantidad dentro de una dieta bien planificada. Pero aclaró que eso no aplica igual para toda la población.

“Si yo como 6 huevos al día y aparte consumo carnes, probablemente esté superando mis necesidades”, advirtió.

En ese sentido, el exceso no está solo en “comer mucho huevo”, sino en sumar varias fuentes de proteínas y grasas sin considerar el total diario.

Huevos y carnes: alimentos que pueden reemplazarse

Uno de los puntos centrales de la explicación fue que el huevo y la carne pueden funcionar como fuentes proteicas que se reemplazan parcialmente entre sí.

“Si no consumís carnes, charlamos de otra cosa”, explicó Olmedo. En esos casos, el huevo puede tener otro lugar dentro del plato.

La nutricionista señaló que, como referencia, 2 huevos pueden reemplazar aproximadamente 100 gramos de carne, aunque siempre dentro de una evaluación general de la alimentación.

Por eso, la recomendación no es eliminar el huevo, sino ordenar su consumo según las necesidades de cada persona.

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