Cerraron el Paso de Jama por fuertes vientos y nevadas

Cierran el Paso de Jama por las condiciones del tiempo en la zona

Se trabaja en la creación de la Comisión Municipal de Jama

El Paso de Jama quedó no habilitado este miércoles 17 de junio desde las 16 horas de Chile, es decir, las 17 en Argentina , por un evento meteorológico con vientos moderados a fuertes y nevadas en la zona cordillerana. La medida alcanza a todo tipo de vehículos y fue tomada para resguardar la transitabilidad segura.

De acuerdo con el Reporte Diario N°2 de Complejos Fronterizos de la Provincia El Loa, el Complejo Fronterizo Integrado Jama fue informado como no habilitado por las condiciones climáticas adversas previstas para la cordillera.

El reporte señala que, según información proporcionada por SENAPRED, el evento meteorológico vigente contempla vientos de entre 80 y 100 kilómetros por hora , además de nevadas en sectores de altura.

Desde el lado chileno, el cierre se realiza en el kilómetro 3 de la Ruta 27-CH , desde las 16 horas de Chile . La restricción es para todo tipo de vehículos.

En el complejo fronterizo, la atención para vehículos que ingresaban a Chile cerró a las 13 horas de Chile, mientras que para quienes salen desde Chile hacia Argentina la atención se mantuvo normal hasta las 18 horas de Chile.

Recomendación para quienes tenían previsto viajar

Las autoridades fronterizas tomaron la decisión en coordinación entre ambos países y organismos técnicos de Chile, debido al riesgo que representan los fuertes vientos, las nevadas y la baja visibilidad en zonas de altura.

Por este motivo, se recomienda a quienes tenían previsto viajar hacia Chile por Jama no dirigirse al paso hasta que se emita una nueva actualización oficial. En la zona cordillerana, las condiciones pueden cambiar rápidamente y complicar la circulación en pocos minutos.

Un paso clave entre Jujuy y Chile

El Paso de Jama es una de las conexiones internacionales más importantes de Jujuy con Chile y forma parte del corredor que une la provincia con San Pedro de Atacama y Calama. Por su ubicación en altura, suele verse afectado durante el invierno por viento blanco, hielo, nieve y ráfagas intensas.

La reapertura dependerá de la evolución del clima y de las evaluaciones técnicas que realicen los organismos competentes en la ruta y en el complejo fronterizo.