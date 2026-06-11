Cerraron el Paso de Jama por acumulación de nieve en la calzada

Imagen de archivo

El Paso de Jama fue cerrado para todo tipo de vehículos por las condiciones del tiempo en la zona. La medida fue comunicada a las 9:30 horas y alcanza a todos los vehículos que tenían previsto circular por el corredor internacional.

Por qué cerraron el Paso de Jama De acuerdo con la información brindada, el cierre responde a la presencia de nieve acumulada sobre la calzada, lo que impide la circulación normal por el sector.

Nieve en Jama Nieve en Jama

Precaución en Ruta Nacional 9 entre León y Volcán Además, se informó que la Ruta Nacional 9 presenta transitabilidad con extrema precaución en el tramo comprendido desde la localidad de León y Bárcena hasta Volcán.

La recomendación se debe a la presencia de neblina y llovizna en la zona. Por ese motivo, se solicita a los conductores circular con luces bajas encendidas, respetar las señales viales y mantener una distancia adecuada de frenado. Neblina en Bárcena Neblina en la Cuesta de Bárcena (imagen ilustrativa).

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