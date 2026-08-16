Agustín "El Zurdo" Celis sufrió un incendio y perdió parte de sus herramientas de boxeo

Un incendio golpeó de lleno a Agustín “El Zurdo” Celis y su camino dentro del boxeo jujeño . Durante la madrugada del sábado, el fuego se inició en la habitación de su vivienda del barrio Los Perales y destruyó ropa, muebles, elementos personales, parte de sus reconocimientos deportivos y las herramientas que utiliza diariamente para entrenar.

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En comunicación exclusiva con TodoJujuy , el boxeador explicó que, según pudo observar, el episodio habría comenzado por un inconveniente eléctrico en el sector donde se encontraba su cama.

“Parece que hubo una baja y alta tensión y en el cableado del foco de la pieza hizo un corto. Saltó una chispa al colchón porque justo la cama está abajo del foco”, relató Celis.

El fuego avanzó rápidamente sobre el colchón y en pocos minutos alcanzó buena parte de las pertenencias que se encontraban dentro de la pieza.

“Se prendió rapidísimo el colchón y perdí todo: mi ropa, mi tele, mis títulos, zapatillas, mi cama y el colchón”, contó.

La intervención de los vecinos resultó clave para evitar que las llamas llegaran a otros ambientes de la casa ubicada en calle Caburé, en el barrio Los Perales.

Agustín "El Zurdo" Celis sufrió un incendio y perdió parte de sus herramientas de boxeo

“Gracias a los vecinos pudimos extinguir el fuego y no se propagó a más partes de la casa. Solo se incendió mi pieza”, explicó.

Aunque las llamas quedaron concentradas en ese ambiente, el humo y el hollín alcanzaron el resto de la vivienda. Según describió Celis, las paredes quedaron completamente ennegrecidas y será necesario realizar trabajos para recuperar distintos sectores de la casa.

El deportista confirmó que él se encuentra bien. Sin embargo, su madre debió quedar internada en una clínica y, de acuerdo con lo relatado por el propio boxeador, habría inhalado una importante cantidad de humo durante el incendio.

“Gracias a Dios yo y mi madre estamos bien. Fueron pérdidas materiales”, expresó.

El fuego también alcanzó sus recuerdos y herramientas de boxeo

Entre las pérdidas hay objetos especialmente importantes para la carrera deportiva de Celis. El jujeño cuenta con dos títulos sudamericanos y fue campeón provincial.

Sus cinturones sudamericanos sufrieron daños por el calor, aunque no llegaron a quemarse completamente. Distinta fue la situación del trofeo que recibió cuando se consagró campeón provincial, que sí quedó destruido durante el incendio.

Pero hubo otra pérdida que lo golpeó directamente en su actividad cotidiana: su equipo de boxeo.

Guantes, cabezal y protector inguinal quedaron afectados por el fuego. Para Celis no se trata simplemente de objetos deportivos. “Esas son mis herramientas”, resumió.

El incendio dejó así al boxeador frente a un nuevo desafío fuera del ring: recuperar su vivienda y volver a conseguir los elementos que necesita para continuar entrenando.

Su historia dentro del deporte estuvo construida desde el esfuerzo y ahora atraviesa un momento en el que necesita del acompañamiento de quienes puedan colaborar.

Cómo ayudar a “El Zurdo” Celis

Quienes quieran brindar una ayuda a Agustín Celis y su familia pueden comunicarse directamente al número:

3884 17-6591

La colaboración estará destinada a afrontar las pérdidas ocasionadas por el incendio y comenzar a recuperar tanto los elementos de la vivienda como el equipamiento que el boxeador necesita para continuar con su actividad deportiva.