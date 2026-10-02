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2 de octubre de 2026 - 21:07
SMN.

Este sábado hay alerta por fuertes vientos en Jujuy: qué localidades serán afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para distintas zonas de Jujuy durante la tarde del sábado 3 de octubre.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Alerta por viento en Jujuy (Foto ilustrativa).

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Entre las localidades que aparecen dentro del área señalada en el mapa del SMN se encuentran Santa Catalina, La Quiaca, Rinconada, Abra Pampa, Susques, Humahuaca, Valle Grande, Tilcara, Tumbaya y San Salvador de Jujuy.

La alerta rige durante la tarde del sábado, por lo que se recomienda prestar atención a las actualizaciones del organismo meteorológico y a las condiciones que se presenten durante la jornada.

Cómo estará el tiempo en Jujuy

Rige alerta amarilla por vientos para Jujuy.

Rige alerta amarilla por vientos para Jujuy.

De acuerdo con el pronóstico oficial actualizado este viernes a las 17:48, para el sábado 3 de octubre se espera una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 29°C.

El domingo, en tanto, la temperatura descendería, con una mínima de 11°C y una máxima de 20°C.

El pronóstico extendido anticipa:

  • Sábado: 12°C de mínima y 29°C de máxima.
  • Domingo: 11°C / 20°C.
  • Lunes: 8°C / 18°C.
  • Martes: 13°C / 24°C.
  • Miércoles: 14°C / 26°C.
  • Jueves: 15°C / 26°C.

La información corresponde al pronóstico oficial del SMN actualizado el 2 de octubre a las 17:48.

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