Choque en Ruta 9: cortes. largas filas y desvíos en el tránsito

Un choque entre un camión y un automóvil complicó seriamente el tránsito sobre Ruta 9 al mediodía de este viernes, a la altura del barrio Mariano Moreno, en San Salvador de Jujuy. El hecho no dejó personas heridas, aunque obligó a realizar un corte momentáneo de la calzada mientras se desarrollan los trabajos en el lugar.
El siniestro se produjo sobre el recorrido sur-norte y, tras el impacto, el automóvil terminó sobre una de las banquinas. Los primeros datos indican que solamente se registraron daños materiales.
La interrupción provocó rápidamente una importante congestión debido al intenso movimiento vehicular que presenta este sector durante el mediodía.
Largas filas desde Mariano Moreno hasta Cerro Las Rosas
Como consecuencia del operativo, comenzaron a registrarse largas filas y demoras sobre Ruta 9, con vehículos acumulados desde el sector de Mariano Moreno y hasta inmediaciones de Cerro Las Rosas.
Para evitar una interrupción completa de la circulación mientras se trabaja sobre la ruta, se habilitó el ingreso hacia Mariano Moreno y la colectora funciona momentáneamente como bypass. De esta manera, los vehículos que circulan en sentido sur-norte son desviados por el sector para posteriormente retomar su recorrido.
La medida permite mantener parcialmente el flujo vehicular, aunque las demoras continúan y se recomienda prever mayor tiempo de viaje para quienes deban atravesar la zona.
No hubo personas heridas
Pese a las características del choque, no se reportaron personas lesionadas. El saldo fue únicamente de daños materiales en los vehículos involucrados.
Las tareas se concentran ahora en despejar la calzada y garantizar las condiciones necesarias para restablecer completamente la circulación.
Hasta que finalice el operativo, se solicita a los conductores transitar con extrema precaución, disminuir la velocidad, respetar las indicaciones del personal que trabaja en el sector y evitar maniobras de sobrepaso ante la acumulación de vehículos.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.