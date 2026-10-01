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1 de octubre de 2026 - 08:50
Jujuy.

Choque en Ruta 66: un motociclista herido y demoras

El choque ocurrió pasadas las 8 en sentido Palpalá–San Salvador sobre Ruta 66. Un motociclista resultó herido y fue asistido por personal del SAME.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El choque ocurrió pasadas las 8 en sentido Palpalá–San Salvador sobre Ruta 66. Un motociclista resultó herido y fue asistido por personal del SAME.

El choque ocurrió pasadas las 8 en sentido Palpalá–San Salvador sobre Ruta 66. Un motociclista resultó herido y fue asistido por personal del SAME.

El choque ocurrió pasadas las 8 en sentido Palpalá–San Salvador sobre Ruta 66. Un motociclista resultó herido y fue asistido por personal del SAME.

El choque ocurrió pasadas las 8 en sentido Palpalá–San Salvador sobre Ruta 66. Un motociclista resultó herido y fue asistido por personal del SAME.

El choque ocurrió pasadas las 8 en sentido Palpalá–San Salvador sobre Ruta 66. Un motociclista resultó herido y fue asistido por personal del SAME.

El choque ocurrió pasadas las 8 en sentido Palpalá–San Salvador sobre Ruta 66. Un motociclista resultó herido y fue asistido por personal del SAME.

siniestro Tuta 66 (2)
siniestro Tuta 66 (3)

    Un accidente sobre la Ruta 66, en el tramo que une Palpalá con San Salvador de Jujuy, provocó importantes demoras durante la mañana de este jueves 1 de octubre. El siniestro ocurrió pasadas las 8, en plena hora pico, e involucró a una camioneta Volkswagen Amarok y una motocicleta roja. El conductor del rodado menor cayó sobre la cinta asfáltica y debió ser asistido por personal del SAME.

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    De acuerdo con la información preliminar obtenida en el lugar, la camioneta circulaba por uno de los carriles de la Ruta 66 en sentido Palpalá–San Salvador de Jujuy cuando, aparentemente ante la maniobra de otro vehículo, su conductor tuvo que frenar de manera abrupta. Detrás circulaba una motocicleta que no habría logrado detenerse a tiempo y terminó impactando contra la parte posterior de la Amarok. Tras la colisión, el motociclista perdió el control del rodado, cayó sobre el asfalto y sufrió diferentes golpes.

    El motociclista fue asistido por el SAME

    Personal del SAME llegó al lugar y comenzó inmediatamente con la atención del motociclista, quien al momento del siniestro llevaba colocado el casco. Las primeras informaciones indicaban que podría presentar una fractura, aunque será necesario aguardar la evaluación médica para conocer con precisión el alcance de las lesiones.

    En el lugar también trabajó personal policial para realizar las actuaciones correspondientes, establecer la mecánica del accidente y ordenar la circulación vehicular.

    Como parte del procedimiento, se realizaron controles de alcoholemia tanto al conductor de la Amarok como al motociclista y ambos arrojaron resultado negativo.

    La mecánica definitiva del siniestro deberá surgir de las actuaciones correspondientes. Por el momento, la hipótesis preliminar indica que la camioneta habría frenado bruscamente ante la aparición o maniobra de otro vehículo y posteriormente fue alcanzada desde atrás por la motocicleta.

    Largas filas entre Palpalá y San Salvador de Jujuy

    El accidente se produjo en uno de los horarios de mayor movimiento sobre la Ruta Nacional 66, corredor utilizado diariamente por miles de personas que se trasladan entre Palpalá, Alto Comedero y San Salvador de Jujuy.

    La presencia de los vehículos involucrados, la ambulancia y el personal que trabajaba en el lugar redujo la fluidez del tránsito y provocó demoras y largas filas en sentido hacia la capital jujeña durante la mañana.

    Por ese motivo, se recomienda circular con precaución por el sector, disminuir la velocidad y mantener una distancia prudente entre vehículos, especialmente mientras continúen las actuaciones vinculadas al siniestro.

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