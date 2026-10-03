Show de Cazzu en Jujuy: habrá cortes de tránsito y cambios en colectivos

Con motivo del show de Cazzu , la Municipalidad de San Salvador de Jujuy implementará este sábado 3 de octubre un dispositivo especial en distintos sectores de la ciudad.

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Los cortes de circulación comenzarán a partir de las 16 horas y se mantendrán de acuerdo con el desarrollo del evento. Desde el municipio solicitaron a los conductores prestar atención a la señalización y respetar las indicaciones del personal dispuesto en la zona.

Las restricciones de circulación se realizarán en los siguientes puntos:

Además, habrá despejes con prohibición de estacionamiento en Santa Bárbara, entre Éxodo y Caseros, y en Humahuaca, entre Tumusla y Pichincha.

Cambios en el tránsito por el show de Cazzu.

Cambios en los recorridos de colectivos

Desde las 16 horas y hasta la finalización del servicio, las unidades del transporte urbano modificarán sus recorridos habituales.

En el recorrido de ida, circularán por Av. Savio, derivador Pco. Marshke a la altura de Río Bamba, Chimborazo, Las Heras, Pje. Posadas, Pco. Marshke, Hipólito Yrigoyen, Iriarte y Lisandro de la Torre, para luego retomar el recorrido habitual.

En el recorrido de regreso, transitarán por Av. El Éxodo, Pueyrredón, Leandro Alem y Av. Savio, para continuar posteriormente por su recorrido habitual.

Durante el operativo se establecerán paradas en Las Heras y Chaco; Las Heras y Cuyo; Las Heras y Los Andes; y Las Heras y Rastreador.

Desde la Dirección de Tránsito y Transporte recomendaron circular con precaución, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal municipal durante el desarrollo del evento.