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2 de octubre de 2026 - 17:44
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El pueblo de Corrientes que guarda huellas jesuíticas y conecta con los Esteros del Iberá

Combina historia, tradiciones guaraníes y paisajes naturales, con propuestas que van desde el turismo rural y el avistaje de fauna hasta sus espacios de verano.

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El pueblo de Corrientes que guarda huellas jesuíticas y conecta con los Esteros del Iberá.

El pueblo de Corrientes que guarda huellas jesuíticas y conecta con los Esteros del Iberá.

En el corazón de Corrientes, Loreto se presenta como una alternativa turística que reúne paisajes naturales, historia y tradición religiosa. El pueblo conserva rasgos de la cultura guaraní y de la influencia jesuítica, dos elementos que forman parte de su identidad. Se trata de un destino ideal para unas escapadas cortas por el país.

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La calidez de sus habitantes y la proximidad con los Esteros del Iberá convierten a esta localidad correntina en una opción atractiva para quienes desean recorrer espacios rurales y disfrutar de propuestas vinculadas con la aventura y el contacto con la naturaleza.

Los orígenes de Loreto están ligados al período de las misiones jesuíticas, etapa en la que la localidad funcionó como un importante espacio de carácter religioso y cultural. Luego de los ataques portugueses ocurridos durante el siglo XVII, la comunidad se instaló en 1817 en el sector conocido como Loma de Yatebú, donde se construyó la capilla que permanece en la actualidad y que fue declarada Monumento Histórico Provincial.

El legado de aquella época, junto con la Iglesia de Nuestra Señora de Loreto, conforma un patrimonio de gran importancia para la identidad cultural y religiosa de la localidad.

Más allá de su legado histórico, Loreto también se destaca por sus paisajes y entornos naturales. La zona cuenta con una gran variedad de especies y constituye uno de los accesos a los Esteros del Iberá, uno de los principales humedales de Sudamérica.

Allí, los visitantes pueden disfrutar de propuestas como safaris fotográficos, observación de aves, recorridos en lancha y caminatas por senderos en contacto directo con la fauna autóctona.

Dónde queda Loreto

Dentro del departamento San Miguel, Loreto se encuentra a aproximadamente 184 kilómetros de la capital correntina y a una distancia inferior a 200 kilómetros de Posadas, en la provincia de Misiones. Esta ubicación facilita la posibilidad de incluir al pueblo en un recorrido por otros puntos turísticos del Litoral y conocer, en un mismo viaje, diferentes atractivos naturales y culturales de la zona.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Loreto?

La propuesta turística de Loreto incluye alternativas vinculadas tanto con su patrimonio como con sus paisajes. Entre los principales atractivos se encuentran las ruinas jesuíticas y la capilla histórica, que mantiene en su interior expresiones de arte religioso con raíces guaraníes.

Para quienes buscan disfrutar del aire libre, el balneario Don Walberto Piñeiro cuenta con playa, muelle, cantina y vestuarios, convirtiéndose en una de las opciones durante los meses de verano.

El recorrido puede completarse con paseos por los Esteros del Iberá, salidas para observar carpinchos, yacarés y distintas especies de aves, además de propuestas de turismo rural orientadas a conocer las costumbres y actividades diarias de los habitantes.

A lo largo del año, la localidad también mantiene celebraciones tradicionales, entre ellas el aniversario de su fundación, el 8 de septiembre, y las fiestas patronales en honor a la Virgen de Loreto, que tienen lugar el 10 de diciembre.

Cómo llegar a Loreto

El ingreso a Loreto se realiza principalmente a través de la Ruta Nacional 118, que tiene conexión con la Ruta Nacional 12 y permite llegar hasta San Miguel.

El trayecto desde Corrientes capital demanda alrededor de tres horas, ya sea en vehículo particular o colectivo, mientras se atraviesan los paisajes característicos del Litoral. También existe la posibilidad de arribar desde Posadas, una alternativa que favorece su incorporación a circuitos turísticos por la región mesopotámica.

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