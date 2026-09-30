El rincón de La Rioja donde se puede caminar entre las huellas de un pueblo milenario.

En el norte de La Rioja se encuentra el Sitio Arqueológico de Hualco , un espacio que permite conocer las huellas de un antiguo asentamiento urbano levantado hace más de mil años por pueblos originarios que habitaron esta zona. Se trata de un destino del país ideal para quienes busquen unas escapadas que lo conecten con el pasado histórico de este suelo.

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Considerado uno de los sitios de interés arqueológico de la Argentina y conocido también como Pucará de Hualco , el lugar fue incorporado en 2004 bajo la categoría de Reserva Cultural y Natural , con el propósito de resguardar tanto su patrimonio histórico como las características del paisaje que lo rodea.

El antiguo asentamiento está situado en medio de las Sierras del Velasco , próximo al río Hualco , en un emplazamiento que ofrecía condiciones favorables para la vida y el crecimiento de las comunidades originarias que se instalaron allí.

El recorrido por el lugar permite adentrarse en su pasado mediante caminatas por senderos y recorridos acompañados por guías . Durante la visita, es posible observar las estructuras construidas en piedra , ingresar a un museo que conserva objetos arqueológicos y contemplar los petroglifos tallados sobre las rocas por quienes habitaron la zona en tiempos antiguos.

Las excursiones cuentan con el acompañamiento de guías de la zona, quienes explican distintos aspectos vinculados con el pasado del asentamiento y ayudan a interpretar el significado de las figuras e inscripciones realizadas sobre las piedras.

La visita puede completarse en una jornada, aunque también permite combinar el recorrido arqueológico con otros atractivos naturales de los alrededores, entre ellos el balneario ubicado sobre el río Hualco y las particulares formaciones geológicas que se extienden en las inmediaciones del sitio.

Dónde queda Pucará de Hualco

Dentro del departamento de San Blas de Los Sauces, a aproximadamente 5 kilómetros de Schaqui, se encuentra el Sitio Arqueológico de Hualco. El lugar puede alcanzarse fácilmente tanto desde la ciudad de La Rioja como desde Chilecito, mediante caminos que recorren el paisaje seco y de características típicas del norte riojano.

El acceso al yacimiento comienza al pasar por el Camping de Andolucas, desde donde parte una vía pavimentada que permite continuar el trayecto hasta el ingreso al complejo arqueológico. A medida que se avanza, el paisaje está marcado por la quebrada formada por el río Hualco y la presencia de especies de vegetación autóctona, que completan un escenario natural de particular belleza.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Pucará de Hualco?

Visitar el complejo arqueológico ofrece la posibilidad de acercarse a la historia de los pueblos que ocuparon esta parte de la región en tiempos antiguos. Las investigaciones realizadas en el área permitieron reconocer vestigios asociados a las culturas Ciénaga, Aguada, Belén y Sanagasta, cuyos aportes pueden apreciarse tanto en las construcciones conservadas como en los distintos objetos recuperados durante los trabajos arqueológicos.

Al comenzar la visita, los viajeros pueden ingresar a un museo levantado con adobe y piedra, donde se conserva una colección de objetos pertenecientes a distintas épocas, entre ellos piezas de cerámica, utensilios y urnas utilizadas en prácticas funerarias.

Dentro del conjunto sobresalen una olla que todavía conserva restos de mazamorra, recipientes ornamentados con motivos de origen prehispánico y un pequeño dije elaborado en malaquita, denominado Hualquito, al que se le atribuye una antigua pertenencia a un chamán.

La visita al complejo arqueológico se desarrolla a través de caminos demarcados que conducen hasta las antiguas estructuras de piedra. A lo largo de este trayecto pueden observarse vestigios de los espacios que funcionaron como viviendas, además de morteros empleados para procesar cereales y sectores destinados a ceremonias vinculadas con la Pachamama.

Para quienes buscan ampliar la experiencia, existe también la posibilidad de hacer una caminata de trekking hacia el sector de los petroglifos. Allí permanecen representaciones talladas en las rocas que muestran animales, el sol, la luna y distintas escenas relacionadas con la vida cotidiana de las comunidades originarias que habitaron el territorio.

Cómo llegar a Pucará de Hualco

Quienes quieran conocer el Pucará de Hualco pueden llegar hasta el lugar por cuenta propia en auto o contratar alguna de las excursiones disponibles.

El recorrido desde la capital riojana comprende aproximadamente 180 kilómetros, mientras que el punto de partida en Chilecito permite realizar un viaje más corto, atravesando en ambos casos caminos rodeados de paisajes característicos de las zonas serranas.