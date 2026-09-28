Turismo en Argentina: así es la laguna del norte donde la naturaleza invita a desconectar

La laguna desconocida que está en el norte y que es muy bella.

Entre los lugares que distinguen a Formosa dentro del mapa turístico argentino se encuentra La Laguna Oca , un espacio natural de gran relevancia. El sitio, ideal para unas escapadas cortas por el país, forma parte de la categoría de Reserva de Biósfera , una denominación otorgada a determinados territorios de importancia internacional.

Puntualmente, se trata de sitios que buscan preservar las características ambientales de cada región . En este caso, ofrece un paisaje singular de la llanura que se extiende a orillas del río Paraguay .

Con una superficie aproximada de 10.500 hectáreas , se caracteriza además por ser considerada la primera reserva urbana del mundo .

En la actualidad, el lugar incorpora propuestas vinculadas con el ecoturismo y el turismo de aventura , a partir de las características de un entorno natural que mantiene buena parte de su estado original, una condición que se encuentra en pocos espacios de la Argentina.

Por otra parte, cabe señalar que el sector de playa cuenta con vigilancia náutica de manera permanente y permanece habilitado todos los días de 10 a 20 horas. Durante ese período, los visitantes pueden participar de distintas alternativas deportivas y de entretenimiento, entre ellas partidos de vóley y fútbol, clases de baile y presentaciones musicales que se desarrollan los fines de semana.

Dónde queda Laguna Oca

La Laguna Oca se formó a partir de un antiguo meandro que quedó separado del curso principal del río Paraguay. Está situada en el noreste de la Argentina, muy cerca de la Ciudad de Formosa, dentro de la provincia homónima.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Laguna Oca?

Quienes llegan a esta reserva natural suelen elegir Laguna Oca como destino para pasar la jornada y recorrer las 10 hectáreas que integran el predio.

que integran el predio. El espacio dispone de parrillas y baños destinados al uso de los turistas . Además, cuenta con la presencia de la Policía Ecológica , encargada de contribuir al cuidado tanto de los visitantes como del entorno natural. El complejo también posee un centro de logística destinado a brindar atención a quienes concurren al lugar.

. Además, cuenta con la presencia de la , encargada de contribuir al cuidado tanto de los visitantes como del entorno natural. El complejo también posee un destinado a brindar atención a quienes concurren al lugar. El complejo ofrece excursiones acompañadas por guías que permiten realizar safaris fotográficos, observar distintas especies de aves y tener una experiencia de contacto directo con el agua.

Entre las propuestas más destacadas de Laguna Oca se encuentra su sector de playa , un espacio pensado para disfrutar del entorno natural, organizar picnics y practicar diferentes disciplinas deportivas.

, un espacio pensado para disfrutar del entorno natural, organizar picnics y practicar diferentes disciplinas deportivas. Durante la temporada alta , los visitantes también pueden participar de clases de baile y disfrutar de shows musicales programados en el predio.

, los visitantes también pueden participar de programados en el predio. El área dispone de circuitos destinados a recorrer en bicicleta y sectores habilitados para acampar. Para preservar la seguridad, se aconseja instalar las carpas únicamente en los espacios autorizados y realizar las caminatas o recorridos por la reserva durante el día, ya que durante la noche pueden aparecer distintas especies de reptiles y serpientes.

Cómo llegar a Laguna Oca

Si se toma como referencia la Ciudad de Formosa, el trayecto hasta el destino es relativamente corto. El recorrido comienza en el cruce de la Avenida 9 de Julio con Napoleón Uriburu y continúa por la primera de estas arterias hasta alcanzar la calle Tomás Espora. Desde allí, se debe avanzar por un tramo de recorrido directo que conduce finalmente hasta Laguna Oca.