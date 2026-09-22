Estos son los mejores trucos para limpiar la alacena y dejarla impecable.

La alacena ocupa un lugar importante dentro de cualquier casa, porque mantenerlas limpias y organizadas influye directamente en la comodidad al cocinar. Como conservar una buena higiene en este espacio resulta esencial, existen trucos que permiten simplificar su limpieza y evitar que la suciedad se vaya acumulando.
Aunque las alacenas suelen utilizarse para almacenar alimentos envasados que no necesitan conservarse en la heladera, también es habitual aprovecharlas para guardar elementos de cocina, entre ellos platos, vasos y fuentes.
Por eso, mantener este mueble limpio es especialmente importante, ya que allí se colocan los objetos que posteriormente estarán en contacto con la comida. Por este motivo, existen una serie de consejos prácticos que ayudan a conservar la alacena en condiciones impecables.
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