Pastel de papas: la receta clásica y fácil para preparar en casa.

El pastel de papas ocupa un lugar destacado entre los platos clásicos de la cocina argentina, especialmente por su capacidad para rendir varias porciones y dejar una sensación de saciedad. Su receta contiene ingredientes sencillos y lleva aproximadamente una hora de elaboración.
A continuación, conocé el paso a paso y algunos consejos clave para prepararlo correctamente y evitar los errores más comunes. ¡A cocinar!
- 1/2 kg o 1 kg (según qué tan rendidor lo quieras) de carne picada.
- 1 cebolla grande.
- 1/2 morrón rojo o verde.
- 2 dientes de ajo.
- Sal, pimienta, pimentón y comino a gusto.
- Cantidad necesaria para sofreír.
- Mozzarella c/n.
- Opcionales clásicos: Huevos duros picados, aceitunas verdes y un toque de pasas de uva.
Paso a paso
1. Preparación de la papa
- Pelá y cortá las papas en pequeños cubos y sumergilas durante 15 minutos en un recipiente con agua muy fría. De esta manera, se elimina parte del almidón.
- Pasado ese tiempo, descartá el agua, colocá las papas en una olla con agua limpia y cocinalas hasta que estén hervidas.
- Si querés aportarles un toque extra de sabor, podés incorporar dos hojas de laurel al agua de cocción. Antes de preparar el puré, retiralas.
2. Preparación del picadillo
-
Cortá bien pequeños la cebolla, el morrón y los dientes de ajo.
-
Colocá los vegetales en una sartén con aceite y rehogalos hasta que comiencen a cocinarse.
-
Una vez que tomen un color dorado, incorporá la carne picada o cortada a cuchillo.
-
Dejá que la preparación se cocine a fuego moderado, revolviendo de vez en cuando.
-
Cuando la carne esté lista, podés agregar, si querés, aceitunas en trozos, huevo duro y pasas de uva.
-
Integrá todos los ingredientes y añadí un pequeño chorro de salsa de tomate.
-
Finalmente, retirá la preparación del fuego.
3. Armado del pastel
-
Escurrí las papas y aplastalas hasta obtener un puré.
-
Incorporá un poco de leche para conseguir una preparación más suave y cremosa.
-
En una fuente de vidrio, extendé la mitad del puré como primera capa.
-
Por encima, distribuí de manera pareja el relleno de carne.
-
Tapá el relleno con el resto del puré hasta cubrir toda la superficie.
-
Repartí pedacitos de mozzarella sobre la preparación y llevá la fuente al horno, previamente calentado a 180 °C, hasta que el queso quede bien gratinado.
-
Retirá del horno y serví.
- Tiempo de cocción: 43 minutos.
- Tiempo de elaboración total: 60 minutos.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.