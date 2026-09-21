Pastel de papas: la receta clásica y fácil para preparar en casa.

El pastel de papas ocupa un lugar destacado entre los platos clásicos de la cocina argentina , especialmente por su capacidad para rendir varias porciones y dejar una sensación de saciedad. Su receta contiene ingredientes sencillos y lleva aproximadamente una hora de elaboración.

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A continuación, conocé el paso a paso y algunos consejos clave para prepararlo correctamente y evitar los errores más comunes. ¡A cocinar!

Retirá del horno y serví .

Repartí pedacitos de mozzarella sobre la preparación y llevá la fuente al horno, previamente calentado a 180 °C , hasta que el queso quede bien gratinado.

Tapá el relleno con el resto del puré hasta cubrir toda la superficie.

Por encima, distribuí de manera pareja el relleno de carne .

En una fuente de vidrio, extendé la mitad del puré como primera capa.

Incorporá un poco de leche para conseguir una preparación más suave y cremosa.

Escurrí las papas y aplastalas hasta obtener un puré.

Finalmente, retirá la preparación del fuego .

Integrá todos los ingredientes y añadí un pequeño chorro de salsa de tomate .

Cuando la carne esté lista, podés agregar, si querés, aceitunas en trozos, huevo duro y pasas de uva .

Dejá que la preparación se cocine a fuego moderado , revolviendo de vez en cuando.

Una vez que tomen un color dorado, incorporá la carne picada o cortada a cuchillo .

Colocá los vegetales en una sartén con aceite y rehogalos hasta que comiencen a cocinarse.

Cortá bien pequeños la cebolla, el morrón y los dientes de ajo.

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