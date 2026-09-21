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21 de septiembre de 2026 - 16:58
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Pastel de papas: la receta clásica y fácil para preparar en casa

Un plato infaltable que se mantiene vigente con el paso de los años. Cómo hacerlo paso a paso y cuáles son las claves para que sea perfecto.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Pastel de papas: la receta clásica y fácil para preparar en casa.

Pastel de papas: la receta clásica y fácil para preparar en casa.

El pastel de papas ocupa un lugar destacado entre los platos clásicos de la cocina argentina, especialmente por su capacidad para rendir varias porciones y dejar una sensación de saciedad. Su receta contiene ingredientes sencillos y lleva aproximadamente una hora de elaboración.

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A continuación, conocé el paso a paso y algunos consejos clave para prepararlo correctamente y evitar los errores más comunes. ¡A cocinar!

Pastel de papas tradicional argentino

Ingredientes:

  • 1/2 kg o 1 kg (según qué tan rendidor lo quieras) de carne picada.
  • 1 cebolla grande.
  • 1/2 morrón rojo o verde.
  • 2 dientes de ajo.
  • Sal, pimienta, pimentón y comino a gusto.
  • Cantidad necesaria para sofreír.
  • Mozzarella c/n.
  • Opcionales clásicos: Huevos duros picados, aceitunas verdes y un toque de pasas de uva.

Paso a paso

1. Preparación de la papa

  • Pelá y cortá las papas en pequeños cubos y sumergilas durante 15 minutos en un recipiente con agua muy fría. De esta manera, se elimina parte del almidón.
  • Pasado ese tiempo, descartá el agua, colocá las papas en una olla con agua limpia y cocinalas hasta que estén hervidas.
  • Si querés aportarles un toque extra de sabor, podés incorporar dos hojas de laurel al agua de cocción. Antes de preparar el puré, retiralas.

2. Preparación del picadillo

  • Cortá bien pequeños la cebolla, el morrón y los dientes de ajo.

  • Colocá los vegetales en una sartén con aceite y rehogalos hasta que comiencen a cocinarse.

  • Una vez que tomen un color dorado, incorporá la carne picada o cortada a cuchillo.

  • Dejá que la preparación se cocine a fuego moderado, revolviendo de vez en cuando.

  • Cuando la carne esté lista, podés agregar, si querés, aceitunas en trozos, huevo duro y pasas de uva.

  • Integrá todos los ingredientes y añadí un pequeño chorro de salsa de tomate.

  • Finalmente, retirá la preparación del fuego.

3. Armado del pastel

  • Escurrí las papas y aplastalas hasta obtener un puré.

  • Incorporá un poco de leche para conseguir una preparación más suave y cremosa.

  • En una fuente de vidrio, extendé la mitad del puré como primera capa.

  • Por encima, distribuí de manera pareja el relleno de carne.

  • Tapá el relleno con el resto del puré hasta cubrir toda la superficie.

  • Repartí pedacitos de mozzarella sobre la preparación y llevá la fuente al horno, previamente calentado a 180 °C, hasta que el queso quede bien gratinado.

  • Retirá del horno y serví.

  • Tiempo de cocción: 43 minutos.
  • Tiempo de elaboración total: 60 minutos.

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