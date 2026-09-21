Primavera 2026: cuándo comienza realmente y por qué no será el 21 de septiembre

Este lunes 21 de septiembre se celebrará en Argentina el Día de la Primavera y el Día del Estudiante, pero hay un dato que puede sorprender: la primavera astronómica todavía no habrá comenzado.

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En 2026, el cambio de estación se producirá el martes 22 de septiembre a las 21:05 , cuando tenga lugar el equinoccio de primavera en el hemisferio sur. El dato surge de los registros del Servicio de Hidrografía Naval y coincide con los calendarios astronómicos consultados.

Ese momento estará marcado por el equinoccio de septiembre, cuando el Sol se ubica sobre el Ecuador terrestre y se produce el cambio de estación en el hemisferio sur. Al mismo tiempo, en el hemisferio norte comenzará el otoño.

Por eso, aunque el 21 de septiembre siga siendo la fecha tradicional para festejar la llegada de la primavera, desde el punto de vista astronómico este año habrá que esperar hasta la noche del martes.

¿Por qué la primavera no empieza siempre el 21 de septiembre?

La fecha del cambio de estación no está fijada por el calendario. Está determinada por fenómenos astronómicos como los equinoccios y los solsticios.

La Tierra tarda aproximadamente 365 días y algunas horas en completar su recorrido alrededor del Sol. Esa diferencia hace que el momento exacto de los equinoccios pueda variar de un año a otro.

Por eso, dependiendo del año, la primavera puede comenzar el 21, 22 o incluso en otra fecha cercana.

El 21 de septiembre igual se festeja

Más allá del dato astronómico, el lunes 21 será una jornada especial en Argentina. Se celebrará el Día de la Primavera y el Día del Estudiante, con actividades y festejos en distintas ciudades del país.

En Jujuy, además, la fecha coincide con una de las jornadas centrales de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, con actividades en Ciudad Cultural.

Así que este lunes habrá festejos de primavera, aunque la estación, técnicamente, recién comenzará el martes 22 a las 21:05.

Qué cambia en Argentina después del equinoccio

Con la llegada de la primavera astronómica, el hemisferio sur comienza a avanzar hacia el período del año en el que recibe una mayor cantidad de radiación solar.

En Argentina, los días continuarán alargándose progresivamente, mientras que las noches serán cada vez más cortas hasta llegar al verano.

El próximo gran cambio astronómico será el solsticio de verano, que marcará el inicio del verano en el hemisferio sur y el momento del año con mayor cantidad de horas de luz.