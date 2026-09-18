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18 de septiembre de 2026 - 11:29
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Primavera anticipada en Jujuy: el fin de semana puede llegar a 33°C en plena FNE

Tras las lluvias, se espera que las temperaturas suban en la capital jujeña durante estos días, mientras que el domingo se esperan máximas de 33°C.

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El cambio llegará justo cuando la capital jujeña atraviesa uno de los momentos de mayor movimiento del año por la 75° Fiesta Nacional de los Estudiantes - FNE - , con desfiles, carrozas y miles de personas concentradas en Ciudad Cultural.

El calor irá aumentando durante el fin de semana en Jujuy

El pronóstico actualizado para San Salvador de Jujuy muestra un aumento progresivo de las temperaturas. Este viernes la máxima se ubicará alrededor de los 24°C, mientras que el sábado el termómetro ascenderá hasta aproximadamente 29°C, con cielo parcialmente soleado. El salto más importante llegará el domingo 20, cuando la máxima prevista alcanza los 33°C, con una mínima cercana a los 15°C y condiciones mayormente soleadas.

No se trata, por ahora, de una ola de calor, sino de un marcado ascenso térmico durante los últimos días del invierno, a pocas horas del comienzo de la primavera. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene actualizados diariamente sus pronósticos semanales y advierte que este tipo de previsiones puede modificarse a medida que se acerca cada jornada.

Despu&eacute;s del fr&iacute;o, la lluvia y hasta la nieve en las zonas altas de Jujuy, ahora la provincia&nbsp;se prepara para un fin de semana con fuerte ascenso de temperatura.

Después del frío, la lluvia y hasta la nieve en las zonas altas de Jujuy, ahora la provincia se prepara para un fin de semana con fuerte ascenso de temperatura.

Un fin de semana clave para la FNE

El aumento de temperatura coincidirá con una intensa agenda de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Para el sábado 19 de septiembre, cuando se espera una máxima cercana a los 29°C, está previsto un desfile doble desde las 19 horas en Ciudad Cultural.

El domingo, justamente el día más caluroso del fin de semana, las actividades comenzarán más temprano. Desde las 16 hasta las 20 horas se realizará la Exposición de Carrozas, mientras que a las 18 horas será la Elección del Paje 10.

Será, por lo tanto, una jornada para tener en cuenta el calor, especialmente para quienes planeen pasar varias horas recorriendo Ciudad Cultural durante la tarde.

Del frío y la lluvia a los 33 grados

El contraste será fuerte. Este viernes Jujuy amaneció con registros de nieve en sectores de la Puna y la zona cordillerana, mientras que en San Salvador las temperaturas comenzarán a subir rápidamente durante las próximas 48 horas.

Ese cambio también coincide con el comportamiento típico de septiembre, un mes de transición en el que pueden producirse importantes amplitudes térmicas. Los valores climatológicos históricos del SMN muestran que la temperatura máxima media de septiembre en la estación del aeropuerto jujeño ronda los 26,4°C, por lo que una jornada cercana a los 33°C se ubicará claramente por encima de ese promedio.

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¿Qué pasará después del fin de semana?

El calor no se mantendría con la misma intensidad. Para el lunes 21 de septiembre, Día del Estudiante y jornada de la Elección Provincial de la FNE, el pronóstico anticipa un descenso, con una máxima cercana a los 27°C y posibilidad de algunos chubascos.

La baja sería todavía más marcada el martes, por lo que el panorama tendrá que seguirse de cerca teniendo en cuenta que la FNE continuará con actividades hasta el sábado 26. La agenda oficial prevé la Elección Provincial el lunes, nuevos desfiles durante la semana y la Elección Nacional el viernes 25.

Por ahora, todo indica que Jujuy tendrá un verdadero anticipo de primavera durante el fin de semana, con tardes cálidas y un domingo que podría llevar el termómetro hasta los 33 grados.

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