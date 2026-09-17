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17 de septiembre de 2026 - 11:26
Ciudad Cultural.

FNE2026: Viví el primer desfile de carrozas por Canal 4 de Jujuy

Canal 4 transmitirá en vivo desde las 20 el primer desfile de Carrozas del Grupo A. Podes seguir todas las instancias por el canal de youtube de Canal 4 y TodoJujuy.com

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Desfile de Carrozas en Ciudad Cultural (Archivo)

Desfile de Carrozas en Ciudad Cultural (Archivo)

Comenzó la Fiesta Nacional de los Estudiantes y como todos los años Canal 4 de Jujuy llevará la FNE2026 a los hogares de todo el mundo de la mejor manera, con un gran despliegue durante las 10 noches para que lo vivas a pleno.

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Esta noche desde las 20 Canal 4 transmitirá en vivo desde Ciudad Cultural el desfile del Grupo A quienes van a inaugurar el paso de las obras de artes de los carroceros jujeños en la edición 75 de la Fiesta. Podes seguir todas las instancias del FNE2026 desde cualquier parte del mundo a través del canal de Youtube de Canal 4, TodoJujuy.com y todas sus plataformas digitales.

Martin Salwe en la FNE2026

Para la edición de diamantes, Martín Salwe, reconocido conductor y creador de contenidos será parte de la Fiesta Nacional de los Estudiantes junto a Agustina Medi y “Charly” García quienes, como todos los años, llevaran alegría, premios y sorpresas a la Avenida de Los Estudiantes.

Martín estará conduciendo desde el set de Ciudad Cultural el viernes 18 y sábado 19 de septiembre acompañando a todos los estudiantes jujeños a través de la pantalla de Canal 4.

Orden de pasada de las carrozas del Grupo A

  • EET 1 "Escolástico Zegada" - carroza técnica
  • Colegio del Huerto - carroza
  • Colegio Santa Teresita - carruaje
  • Colegio Nueva Siembra - carruaje
  • Colegio Cristiano Evangélico Che Il - carruaje
  • Escuela Técnica Provincial 1 "Aristóbulo Vargas Belmonte" - carroza técnica
  • Polivalente de Artes 1 "Prof. Luis Martínez" - carroza
  • Colegio Remedios de Escalada - carruaje
  • Secundario 1 de Alto Comedero - carruaje
  • Colegio Los Lapachos - carruaje
  • EET 1 de El Carmen - carroza técnica
  • Colegio del Salvador - carroza
  • Nacional 2 "Armada Argentina" - carruaje
  • Colegio Santa Bárbara - carruaje
  • Escuela Provincial de Arte 1 "Medardo Pantoja" - carruaje
  • EET 1 de Maimará - carroza técnica
  • Comercial 2 - carroza
  • Colegio Blaise Pascal - carruaje
  • Secundario 33 de Reyes - carruaje
  • Provincial de Comercio 3 - carruaje
  • EET 1 de San Pedro - carroza técnica
  • Comercial 2 de Palpalá - carroza
  • Colegio Mayor Jujuy - carruaje
  • Secundario 54 - carruaje
  • Parroquial de El Carmen - carruaje
  • EET 2 de San Pedro - carroza técnica
  • Comercial 1 de Perico - carroza
  • Escuela Normal de Humahuaca - carruaje
  • Nueva Generación - carruaje
  • Colegio 1 de Volcán - carruaje
  • Colegio FASTA San Alberto Magno - carroza
  • Los Olivos de San Pedro - carruaje
  • Secundario 35 de Los Alisos - carruaje
  • Canónigo Gorriti - carruaje
  • Agrotécnica 1 El Brete - carroza
  • Bachillerato 16 - carruaje
  • Colegio Divino Redentor - carruaje
  • Polivalente 2 de San Pedro - carruaje
  • Bachillerato 2 - carroza
  • Secundario 12 de Pirquitas - carruaje
  • Secundario 62 “La Salle” - carroza
  • ARENI - carruaje

Agenda de la FNE 2026

Jueves 17 de septiembre

. Desfile Simple – Grupo A – 20 horas

Viernes 18 de septiembre

. Desfile Simple – Grupo B – 20 horas

Sábado 19 de septiembre

. Desfile Doble – 20 horas

Domingo 20 de septiembre

. Exposición de Carrozas de 16 a 20 horas en Ciudad Cultural

. Elección del Paje 10 a las 18 horas

Lunes 21 de septiembre

. Exposición de Carrozas de 15 a 18 horas

. Elección Representante Provincial desde las 21 en Ciudad Cultural

Martes 22 de septiembre

. 42° Congreso Nacional de la Juventud desde las 8 horas en el Centro de Innovación Educativa

. Desfile Doble desde las 20 horas

. Fun Fest de 14 a 17 horas en Ciudad Cultural

Miércoles 23 de septiembre

. 42° Congreso Nacional de la Juventud desde las 8 en el Centro de Innovación Educativa

. Desfile Doble desde las 20 horas

. Fun Fest de 14 a 17 horas en Ciudad Cultural

Jueves 24 de septiembre

. Día del Carrocero de 14 a 17 horas en Ciudad Cultural

. Desfile Doble desde las 20 horas

Viernes 25 de septiembre

. Elección Representante Nacional desde las 21 horas en el estadio 23 de Agosto

Sábado 26 de septiembre

. Desfile con Entrega de Premios desde las 20 horas

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