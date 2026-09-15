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15 de septiembre de 2026 - 16:37
Tránsito.

FNE 2026: cortes y cambios de circulación de colectivos durante los desfiles de carrozas

Por los desfiles de carrozas de la FNE 2026 habrá cambios en el tránsito en la Ciudad Cultural y sectores aledaños.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Ciudad Cultural.

Ciudad Cultural.

Los Desfiles de Carrozas de la FNE 2026 modificarán la circulación en distintos sectores de San Salvador de Jujuy durante ocho jornadas de septiembre. Las restricciones alcanzarán principalmente a los accesos a Ciudad Cultural y comenzarán desde las 17 horas.

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Los operativos se realizarán los días 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 y 26 de septiembre, fechas previstas para los desfiles.

Dónde habrá cortes desde las 17

Operativo de tr&aacute;nsito.

Operativo de tránsito.

Durante esas jornadas habrá interrupciones al tránsito en los siguientes puntos:

  • Curupaití y Olazábal.

  • Montiel Piñera y Olazábal.

  • Zapiola y Olazábal.

  • Asunción y Olazábal.

  • Liniers y Olazábal.

  • Aconcagua y Olazábal.

  • Espejo y Olazábal.

  • Pozo de Vargas y Olazábal.

  • Zorrilla de San Martín y Olazábal.

  • Elena de Cicarelli y Teherán.

  • Naverán y Guillermón.

  • Avenida Bolivia y avenida de los Estudiantes.

  • Avenida de las Carrozas y avenida de los Estudiantes.

  • Pila Solá y avenida de los Estudiantes.

  • Pila Solá y Suipacha.

  • Pedro del Portal y Suipacha.

  • Pedro del Portal y acceso a avenida de las Carrozas.

  • Dr. Vidal y acceso a avenida de las Carrozas.

También habrá restricciones para estacionar desde las 18 horas en Suipacha, entre Pedro del Portal y Colectora Pila Solá, y en avenida Bolivia, entre pasaje Gómez y Airampo.

Cómo funcionarán los colectivos

Cambios en el tr&aacute;nsito durante la FNE 2026.

Cambios en el tránsito durante la FNE 2026.

Desde las 18 horas, los colectivos modificarán sus recorridos y circularán por Santibáñez, Cmdte. Pérez, Airampo, acceso a barrio 23 de Agosto, Suipacha, Colectora Pila Solá, avenida de las Carrozas y avenida Bolivia, para luego retomar sus trayectos habituales.

En esa franja horaria, las paradas estarán ubicadas sobre avenida de las Carrozas. Más tarde, aproximadamente desde las 20 horas, está previsto un nuevo cambio por el aumento de la circulación peatonal.

Las unidades pasarán por Santibáñez, avenida Bolivia, Rotonda UNJU y nuevamente avenida Bolivia, antes de continuar con sus recorridos habituales.

Las paradas quedarán ubicadas sobre avenida Bolivia, entre la Rotonda UNJU y pasaje Gómez. Las líneas de El Urbano utilizarán el tramo entre la Rotonda UNJU y Airampo, mientras que las unidades de Santa Ana se ubicarán entre Airampo y pasaje Gómez.

Dónde estarán las paradas de taxis

Las paradas habilitadas para taxis de radiollamada durante los desfiles estarán en:

  • Avenida de las Carrozas y Juntos en Jujuy.

  • Avenida de las Carrozas y avenida de los Estudiantes.

Foto archivo.

Foto archivo.

Cómo podrán ingresar los vecinos de Alto Padilla

Los vecinos de Alto Padilla podrán acceder al barrio presentando documentación que acredite domicilio, como DNI o una boleta de impuesto.

Los ingresos habilitados estarán ubicados en Espejo y Olazábal y Zorrilla de San Martín y Olazábal.

Ante la cantidad de modificaciones previstas, se recomienda revisar los recorridos antes de salir y evitar, en lo posible, los principales accesos a Ciudad Cultural durante las horas de mayor movimiento.

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