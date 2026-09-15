FNE 2026 EN VIVO: las carrozas ya viajan rumbo a Ciudad Cultural

Piden circular con extrema precaución por el traslado de carrozas

En el marco de la FNE 2026, solicitaron a los conductores circular con extrema precaución por rutas provinciales y nacionales debido al traslado de carrozas hacia Ciudad Cultural. El movimiento de las estructuras estudiantiles se realizará durante dos jornadas.

Según informó el Ente Autárquico Permanente, el traslado será este martes 15 de septiembre, de 8:00 a 19:00, y el miércoles 16, de 9:00 a 16:00. Durante esos horarios habrá circulación de carrozas por distintos corredores viales de la provincia.

Desde la organización recomendaron reducir la velocidad, mantener una distancia prudente y prestar atención a las indicaciones de los operativos, teniendo en cuenta las dimensiones de las estructuras y los vehículos utilizados para su traslado.

El ingreso de las carrozas forma parte de la etapa final de preparación antes del inicio de los desfiles, previstos desde el jueves 17 de septiembre en Ciudad Cultural. La agenda continuará hasta el sábado 26, con la entrega de premios.

martes 15 de septiembre , de 8:00 a 19:00 ,

, de , miércoles 16, de 9:00 a 16:00

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