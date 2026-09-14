lunes 14 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de septiembre de 2026 - 10:22
Jujuy.

FNE 2026: piden circular con extrema precaución por el traslado de carrozas a Ciudad Cultural

El movimiento de las estructuras estudiantiles se realizará durante dos jornadas. Recomiendan reducir la velocidad en rutas nacionales y provinciales

+ Seguir en
Agustina Medina
Por  Agustina Medina
FNE 2026: piden circular con extrema precaución por el traslado de carrozas a Ciudad Cultural

FNE 2026: piden circular con extrema precaución por el traslado de carrozas a Ciudad Cultural

En la antesala de una de las etapas más esperadas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2026), solicitaron a los conductores circular con extrema precaución por rutas provinciales y nacionales debido al traslado e ingreso de carrozas hacia Ciudad Cultural.

Lee además
jujuy vive la pintada estudiantil de la fne 2026
En Fotos.

Jujuy vive la Pintada Estudiantil de la FNE 2026
Representante de Yavi.
Jujuy.

FNE 2026: Elisa Cavanna fue elegida representante del departamento Yavi

Durante dos jornadas habrá movimiento de estructuras de gran porte por distintos corredores viales de la provincia. Por este motivo, desde la organización recomendaron reducir la velocidad, mantener una distancia prudente y prestar atención a las indicaciones que puedan realizarse durante los operativos.

El traslado forma parte de los últimos preparativos antes del inicio oficial de los tradicionales desfiles, donde estudiantes de distintos establecimientos educativos presentarán los trabajos realizados durante los últimos meses.

Qué días trasladarán las carrozas de la FNE 2026

Según informó el Ente Autárquico Permanente de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, el movimiento de carrozas hacia Ciudad Cultural se realizará en los siguientes horarios:

  • Martes 15 de septiembre: de 8:00 a 19:00.
  • Miércoles 16 de septiembre: de 9:00 a 16:00.

Durante esas franjas horarias se prevé circulación de carrozas por diferentes corredores viales, por lo que quienes deban transitar por rutas nacionales o provinciales deberán hacerlo con especial atención.

La recomendación principal es reducir la velocidad y circular con precaución, teniendo en cuenta las dimensiones de las estructuras y los vehículos utilizados para su traslado.

Los desfiles comienzan el jueves 17 de septiembre

Una vez finalizado el ingreso de las estructuras a Ciudad Cultural, la FNE 2026 continuará con uno de sus momentos centrales. Los desfiles de carrozas comenzarán el jueves 17 de septiembre con la presentación del Grupo A.

A partir de esa jornada, estudiantes, docentes, familias y público en general volverán a encontrarse en Ciudad Cultural para acompañar las distintas presentaciones previstas dentro del calendario de la fiesta.

Las carrozas y proyectos estudiantiles serán protagonistas durante varios días, en una instancia que concentra gran parte del trabajo realizado por los colegios y que constituye una de las actividades tradicionales de la celebración.

La agenda se extenderá hasta el 26 de septiembre

La programación vinculada a los desfiles continuará durante los días siguientes y tendrá su cierre el sábado 26 de septiembre con la entrega de premios, instancia en la que se conocerán los reconocimientos correspondientes a las distintas categorías.

De esta manera, el traslado previsto para el 15 y 16 de septiembre marcará la etapa final de preparación antes de que las estructuras salgan a escena en Ciudad Cultural.

Desde la organización insistieron en la necesidad de extremar los cuidados durante el movimiento de las carrozas y pidieron colaboración a los conductores para garantizar una circulación segura durante ambas jornadas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Jujuy vive la Pintada Estudiantil de la FNE 2026

FNE 2026: Elisa Cavanna fue elegida representante del departamento Yavi

Clara Zamar Veritier del Colegio Santa Bárbara es la Representante 2026 por Capital

FNE 2026: Abril Lauriero Lops es la nueva reina de San Pedro

FNE 2026: qué días no habrá clases en Jujuy esta semana y cómo siguen las actividades

Lo que se lee ahora
Clara Zamar Veritier del Colegio Santa Bárbara es la Representante 2026 por Capital  video
Jujuy.

Clara Zamar Veritier del Colegio Santa Bárbara es la Representante 2026 por Capital

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Clara Zamar Veritier del Colegio Santa Bárbara es la Representante 2026 por Capital  video
Jujuy.

Clara Zamar Veritier del Colegio Santa Bárbara es la Representante 2026 por Capital

Candidatas Representante Capital 2026 video
FNE 2026.

Elección Capital 2026: conocé el orden de pasada de las 59 candidatas

Emoción en la Elección Capital: Clara Zamar recibió la corona de manos de su prima Victoria video
FNE.

Emoción en la Elección Capital: Clara Zamar recibió la corona de manos de su prima Victoria

Ranking de colegios con más reinas de la FNE.
Jujuy.

Así quedó el ranking de colegios con más reinas capitales en la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Fatalaccidente en Libertador 
Policiales.

Fatal accidente en Libertador tras un choque frontal: un hombre murió

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel