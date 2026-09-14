FNE 2026: piden circular con extrema precaución por el traslado de carrozas a Ciudad Cultural

En la antesala de una de las etapas más esperadas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2026) , solicitaron a los conductores circular con extrema precaución por rutas provinciales y nacionales debido al traslado e ingreso de carrozas hacia Ciudad Cultural .

Durante dos jornadas habrá movimiento de estructuras de gran porte por distintos corredores viales de la provincia. Por este motivo, desde la organización recomendaron reducir la velocidad, mantener una distancia prudente y prestar atención a las indicaciones que puedan realizarse durante los operativos.

El traslado forma parte de los últimos preparativos antes del inicio oficial de los tradicionales desfiles, donde estudiantes de distintos establecimientos educativos presentarán los trabajos realizados durante los últimos meses.

Según informó el Ente Autárquico Permanente de la Fiesta Nacional de los Estudiantes , el movimiento de carrozas hacia Ciudad Cultural se realizará en los siguientes horarios:

Martes 15 de septiembre: de 8:00 a 19:00.

de 8:00 a 19:00. Miércoles 16 de septiembre: de 9:00 a 16:00.

Durante esas franjas horarias se prevé circulación de carrozas por diferentes corredores viales, por lo que quienes deban transitar por rutas nacionales o provinciales deberán hacerlo con especial atención.

La recomendación principal es reducir la velocidad y circular con precaución, teniendo en cuenta las dimensiones de las estructuras y los vehículos utilizados para su traslado.

Los desfiles comienzan el jueves 17 de septiembre

Una vez finalizado el ingreso de las estructuras a Ciudad Cultural, la FNE 2026 continuará con uno de sus momentos centrales. Los desfiles de carrozas comenzarán el jueves 17 de septiembre con la presentación del Grupo A.

A partir de esa jornada, estudiantes, docentes, familias y público en general volverán a encontrarse en Ciudad Cultural para acompañar las distintas presentaciones previstas dentro del calendario de la fiesta.

Las carrozas y proyectos estudiantiles serán protagonistas durante varios días, en una instancia que concentra gran parte del trabajo realizado por los colegios y que constituye una de las actividades tradicionales de la celebración.

La agenda se extenderá hasta el 26 de septiembre

La programación vinculada a los desfiles continuará durante los días siguientes y tendrá su cierre el sábado 26 de septiembre con la entrega de premios, instancia en la que se conocerán los reconocimientos correspondientes a las distintas categorías.

De esta manera, el traslado previsto para el 15 y 16 de septiembre marcará la etapa final de preparación antes de que las estructuras salgan a escena en Ciudad Cultural.

Desde la organización insistieron en la necesidad de extremar los cuidados durante el movimiento de las carrozas y pidieron colaboración a los conductores para garantizar una circulación segura durante ambas jornadas.